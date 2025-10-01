Juchitán, Oax. – Unos 300 trabajadores sindicalizados del hospital ISSSTE de Tehuantepec, retomaron sus protestas en contra de la asignación de contratos y plazas a personal que no labora como eventual y no está inscrito en la bolsa de trabajo.

Al reiniciar sus protestas, los médicos y enfermeras acusaron a las autoridades estatales del ISSSTE, de amenazas de despidos y las responsabilizaron de posibles agresiones físicas. Las hacemos responsables de lo que pase, dijeron.

La dirigente de la delegación sindical del ISSSTE Tehuantepec, Marbel Hernández García, pidió que se investigue la posible agresión que sufrió el delegado sindical del hospital Juárez, José Manuel Andrade, quien se encuentra hospitalizado en el mismo nosocomio.

En una manta colgada a la entrada del ISSSTE de Tehuantepec, los trabajadores dirigieron un mensaje al director general de esa institución médica, Martí Batres Guadarrama, donde le informaron que, a partir de hoy, están trabajando “bajo protesta”.

También exigieron la destitución de diversas autoridades estatales del ISSSTE, entre ellas, la del subdelegado, Carlos Bautista Leyva, pidieron respeto a la autonomía sindical, debido a que el SNTE se está entrometiendo en la asignación de contratos y de plazas, violando las normas sindicales.

Exigencia de trabajadores del ISSSTE (01/10/2025). Foto: Especial

Los 300 trabajadores, no han suspendido sus labores. “Estamos trabajando bajo protesta”, indicaron, pero advirtieron que están coordinándose con otras delegaciones afectadas con la asignación unilateral de plazas y cAl menos 300ontrato, para presentar un solo frente de defensa.

Asimismo, recordaron que desde el año pasado quedó inconclusa la ampliación del hospital del ISSSTE de Tehuantepec, que contaría con áreas de hospitalización de más de 12 especialidades, cuya construcción inició en 2023, y ahora, por el abandono, está cubierto de maleza y moscos.

