Las lluvias ocasionadas por el huracán Narda en Jalisco, provocaron la muerte de un joven que vivía en una casa improvisada en la parte baja de un talud en una zona de poca infraestructura urbana en Tlaquepaque.

El reblandecimiento del terreno provocó que toneladas de tierra cayeran sobre la vivienda, por lo que vecinos pidieron el apoyo de elementos de Protección Civil y Bomberos, sin embargo al localizar al joven ya se encontraba sin vida, con lo que se convirtió en la víctima 19 del temporal en Jalisco.

En tanto, en Nayarit las precipitaciones de la noche del jueves provocaron deslaves e inundaciones en comunidades de al menos siete municipios, principalmente en el norte del estado; en Acaponeta, en los límites con Sinaloa, 250 viviendas se vieron afectadas cuando desbordó el arroyo “La Viejita”, por lo que algunas familias debieron resguardarse en albergues temporales.

Lee también: Samuel García inaugura la primera etapa de la carretera Interserrana; mejorará conectividad con el sur de NL

Ante esta situación, el gobierno del estado declaró en sesión permanente al Consejo Estatal de Protección Civil para atender de manera oportuna las necesidades de la población.

La tarde de este viernes el gobierno estatal señaló que los niveles de agua en comunidades y ríos de la zona norte registran una disminución importante.

Informó que en colonias como Invinay y Mazatlancito, en Acaponeta, así como en comunidades como El Tigre, La Bayona, y Tierra Generosa en Tecuala, ya no se reportan encharcamientos mayores, únicamente charcos menores en calles y viviendas, sin representar riesgo para la población.

Lee también: Localizan más armas y celulares en penal de Culiacán tras nuevo operativo realizado por la Guardia Nacional y Policía estatal

Los caudales del arroyo La Viejita y el río Cañas se encuentran en condiciones normales, mientras que el río Acaponeta mantiene su nivel a la baja, sin riesgo de crecimiento en las próximas horas.

De los siete municipios que registraron afectaciones la noche del jueves –Acaponeta, Ruiz, Rosamorada, Tuxpan, Santiago Ixcuintla, San Blas y Tecuala–, ninguno presenta acumulaciones críticas de agua, por lo que las familias que fueron trasladadas a refugios temporales ya podrán regresar a sus hogares, quedando únicamente labores de limpieza en las zonas impactadas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/ cr