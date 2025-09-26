Culiacán, Sin a 26 de Sep./ El huracán Narda, categoría uno en la escala Saffir-Simpson, presenta un debilitamiento y de mantiene alejado de las costas de Sinaloa por lo que no representa ningún riesgo, sin embargo, las lluvias van a persistir en la entidad por la interacción del monzón con un canal de baja presión.

Aurelio Roy Navarrete Cuevas, titular de Protección Civil del Estado explicó que de acuerdo a los pronósticos, las precipitaciones pluviales se van a mantener en los próximos cuatro días en todo el estado, por lo que se espera un acumulado de 150 milímetros en la zona serrana y en la parte sur de la entidad.

Dio a conocer que las precipitaciones más intensas se estima que se van a presentar entre el viernes y domingo de esta semana, por lo que se mantiene en alerta los cuerpos de auxilio para intervenir en los casos de emergencia.

Apuntó que gracias al periodo de lluvias que se han presentado el nivel de almacenamiento de las presas alcanzó en promedio el 44.2 por ciento de su capacidad, entre las que destacan los vasos hidráulicos de Elota, con un 89.9 por ciento, la Diaz Ordaz, con 64.1 por ciento y Sanalona, con 55.4 por ciento, entre otras.

Roy Navarrete externó que los municipios de Choix y El Fuerte, en la parte norte del estado, salieron de la condición de sequía que mantenían desde el mes de diciembre del 2022, por lo que las condiciones en cuanto a reservas de agua, son halagadoras.

Niño fallece arrastrado por la corriente

Culiacán, Sin a 26 de Sep./ A causa de las fuertes lluvias que se han presentado en la capital del estado, un niño Matías “N” de nueve años de edad, falleció al ser arrastrado por una corriente mientras jugaba en la calle y decena de conductores quedaron atrapados en sus vehículos al intentar cruzar calles y avenidas inundadas.

En el fraccionamiento Cañadas, el menor que jugaba bajo una intensa lluvia en la calle Sierra Madre, fue arrastrado por la corriente y quedó atrapado debajo de una unidad motriz estacionado, de donde fue rescatado por su familia y trasladado a un hospital donde falleció

Las fuertes lluvias que azotan desde esta mañana la capital del estado asociadas a una interacción del “monzón” con un canal de baja presión, en el mismo fraccionamiento de Cañadas, provocaron que el nivel del agua en algunas calles subiera más de un metro, por lo que decena de conductores tuvieron que ser rescatados por los cuerpos de auxilio.

En una de las avenidas, por lo menos seis conductores quedaron atrapados con sus vehículos debido a las corrientes que se formaron, por lo que tuvieron que salir por las ventanillas, ante el temor de sufrir alguna lesión o poner en riesgo sus vidas.

Pese que desde muy temprano, las autoridades alertaron a la población sobre las condiciones climáticas y recomendaron no cruzar arroyos, ni ríos, ni ingresar a calles o avenidas con fuertes inundaciones, decena de personas desatendieron los avisos y desafiaron a la naturaleza.

