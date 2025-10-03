Más Información

Acámbaro, Gto.- Restos humanos de dos personas fueron encontrados en una calle de la comunidad Chamácuaro, en el municipio dé Acámbaro, .

La dispersión de restos provocó terror entre vecinos que transitaban por la vía la noche de este jueves.

Presuntamente correspondían a una mujer y un hombre desmembrados, que tiraron a lo largo de una cuadra de la calle Hidalgo, cerca de las vías del tren.

Vecinos dieron aviso al Sistema de Emergencias 911 y elementos de Guardia Nacional y Policía Municipal arribaron al poblado y notificaron a la Fiscalía Regional.

Los oficiales desplegaron operativos para la búsqueda de las personas que hicieron el tiradero de los restos y en el lugar implementaron un dispositivo para la recolección de indicios.

En el perímetro encontraron bolsas plásticas negras que fueron incorporadas a la cadena de custodia, pues pudieron ser utilizadas para el traslado de las personas privadas de la vida a la comuna.

