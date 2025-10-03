Acámbaro, Gto.- Restos humanos de dos personas fueron encontrados en una calle de la comunidad Chamácuaro, en el municipio dé Acámbaro, Guanajuato.

La dispersión de restos provocó terror entre vecinos que transitaban por la vía la noche de este jueves.

Presuntamente correspondían a una mujer y un hombre desmembrados, que tiraron a lo largo de una cuadra de la calle Hidalgo, cerca de las vías del tren.

Vecinos dieron aviso al Sistema de Emergencias 911 y elementos de Guardia Nacional y Policía Municipal arribaron al poblado y notificaron a la Fiscalía Regional.

Los oficiales desplegaron operativos para la búsqueda de las personas que hicieron el tiradero de los restos y en el lugar implementaron un dispositivo para la recolección de indicios.

En el perímetro encontraron bolsas plásticas negras que fueron incorporadas a la cadena de custodia, pues pudieron ser utilizadas para el traslado de las personas privadas de la vida a la comuna.

