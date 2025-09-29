Guanajuato, Gto.- La Secretaría de las Mujeres del estado emitió 110 órdenes de protección a mujeres que eran víctimas de agresiones, para evitar que la violencia que sufrían pudiera escalar a un feminicidio.

En ese contexto la dependencia aplicó 2 mil 52 Instrumentos de Valoración de Riesgo Feminicida, y a partir de los resultados se emitió las 110 órdenes de protección administrativa.

En rueda de prensa, a un año de que el Gobierno Federal emitió la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para el estado de Guanajuato, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Itzel Balderas mencionó que la Secretaría de Seguridad y Paz capacitó 625 personas de las Unidades Especializadas de Prevención y Atención a la Violencia de Género en 17 municipios.

Dijo que 607 personas funcionarias estatales y 928 municipales están en proceso de certificación en los estándares de competencia de orientación telefónica y atención presencial a mujeres víctimas de la violencia de género.

Asimismo, de atención de primer contacto para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas.

En el último año, mil 196 mujeres en situación de violencia o vulnerabilidad fueron becadas en el Instituto Estatal de Capacitación, mientras que la Secretaría de Economía entregó 468 apoyos a mujeres, para crear o fortalecer negocios.

El secretario de Gobierno, Jorge Daniel Jiménez Lona, señaló que desde que se emitió la Alerta la gobernadora Libia Dennise instruyó para que se diera respuesta con la debida importancia y profesionalismo.

“En Guanajuato la asumimos con una enorme responsabilidad, como un grave problema que nos compromete a todos, sin distinción de colores; pero también lo asumimos como la oportunidad de construir con las y los guanajuatenses, con los tres niveles de gobierno, el mayor esfuerzo interinstitucional de la defensa de las mujeres en la historia de nuestro estado”, dijo.

