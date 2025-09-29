Mérida, Yucatán.- Luego del megapagón de la semana pasada, la falta de electricidad continúa afectando a los yucatecos, sin que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pueda resolver la falta de suministro de energía.

Este lunes, en diferentes puntos de la capital yucateca, se registraron bloqueos de calles para exigir a la CFE el restablecimiento de la electricidad.

En la colonia Emiliano Zapata Sur, vecinos cerraron calles tras varios días sin servicio eléctrico.

Denunciaron que, pese a los constantes reportes, personal de la CFE no acudió a resolver la falla.

El cierre de la Avenida 86 provocó afectaciones al tránsito, incluyendo a unidades del sistema Vaivén; comercios también resultaron perjudicados por la falta de energía.

Alrededor del mediodía, llegó una cuadrilla de la CFE para verificar el transformador que se dañó, pero los vecinos continúan en el lugar y advirtieron que no se retirarán hasta que regrese la luz.

Cierres de vialidades en Yucatán para exigir restablecer energía eléctrica (29/09/2025). Foto: Especial

Asimismo, vecinos del centro de Mérida bloquearon la calle 65A por Avenida Itzaes porque llevan varios días sin electricidad.

Señalan que mantendrán el cierre hasta que CFE restablezca el suministro de energía.

En el fraccionamiento Yucalpetén, al poniente de la capital yucateca, las familias llevan tres días sin suministro eléctrico, debido a la caída de un cable de alta tensión.

Señalaron que el corte de energía inició el pasado viernes alrededor de las 2:30 de la tarde y de inmediato levantaron un reporte ante la CFE, sin embargo, hasta este lunes el problema no ha sido resuelto.

Por ello, mantienen cerrada la calle 124 C, a un costado de las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP).