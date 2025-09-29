Más Información

Diputados modifican reforma a Ley Aduanera; amplían plazo de patente de agentes aduanales hasta 40 años

Diputados modifican reforma a Ley Aduanera; amplían plazo de patente de agentes aduanales hasta 40 años

Pemex otorga contrato a Grupo Carso; perforará hasta 32 pozos en Ixachi por casi 2 mil mdd

Pemex otorga contrato a Grupo Carso; perforará hasta 32 pozos en Ixachi por casi 2 mil mdd

Claves de la disputa fiscal entre diputados y electrolitos orales; impuesto a Electrolit generaría 5 mil mdp, señalan

Claves de la disputa fiscal entre diputados y electrolitos orales; impuesto a Electrolit generaría 5 mil mdp, señalan

Falta de luz continúa en Mérida; vecinos realizan bloqueos en reclamo de electricidad tras megapagón y fallas de la CFE

Falta de luz continúa en Mérida; vecinos realizan bloqueos en reclamo de electricidad tras megapagón y fallas de la CFE

J. K. Rowling, autora de Harry Potter, se va contra Emma Watson: “Es ignorante de lo ignorante que es”

J. K. Rowling, autora de Harry Potter, se va contra Emma Watson: “Es ignorante de lo ignorante que es”

Reforma a la Ley de Amparo divide opiniones en el Senado; especialistas advierten riesgos y beneficios

Reforma a la Ley de Amparo divide opiniones en el Senado; especialistas advierten riesgos y beneficios

Mérida, Yucatán.- Luego del de la semana pasada, la falta de electricidad continúa afectando a los yucatecos, sin que la Comisión Federal de Electricidad () pueda resolver la falta de suministro de energía.

Este lunes, en diferentes puntos de la capital yucateca, se registraron para exigir a la CFE el restablecimiento de la electricidad.

En la colonia Emiliano Zapata Sur, vecinos cerraron calles tras varios días sin servicio eléctrico.

Lee también

Denunciaron que, pese a los constantes reportes, personal de la CFE no acudió a resolver la falla.

El cierre de la Avenida 86 provocó afectaciones al tránsito, incluyendo a unidades del sistema Vaivén; comercios también resultaron perjudicados por la falta de energía.

Alrededor del mediodía, llegó una cuadrilla de la CFE para verificar el transformador que se dañó, pero los vecinos continúan en el lugar y advirtieron que no se retirarán hasta que regrese la luz.

Cierres de vialidades en Yucatán para exigir restablecer energía eléctrica (29/09/2025). Foto: Especial
Cierres de vialidades en Yucatán para exigir restablecer energía eléctrica (29/09/2025). Foto: Especial

Lee también

Asimismo, vecinos del centro de Mérida bloquearon la calle 65A por Avenida Itzaes porque llevan varios días sin electricidad.

Señalan que mantendrán el cierre hasta que CFE restablezca el suministro de energía.

En el fraccionamiento Yucalpetén, al poniente de la capital yucateca, las familias llevan tres días sin suministro eléctrico, debido a la caída de un cable de alta tensión.

Lee también

Señalaron que el corte de energía inició el pasado viernes alrededor de las 2:30 de la tarde y de inmediato levantaron un reporte ante la CFE, sin embargo, hasta este lunes el problema no ha sido resuelto.

Por ello, mantienen cerrada la calle 124 C, a un costado de las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses