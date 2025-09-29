Más Información

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Policías estatales rescataron vía aérea en la zona de costa del municipio de Mapastepec, aque estaban perdidos, informó la Secretaria de Seguridad del Pueblo.

Durante un sobrevuelo de seguridad y vigilancia en esa región del Istmo- Costa de Chiapas, los agentes de seguridad detectaron una embarcación abandonada.

Los agentes policíacos descendieron a tierra, recorrieron la zona y localizaron a los 16 extranjeros de diferentes nacionalidades, "quienes se encontraban perdidos y fueron rescatados".

Las 16 personas en tránsito por Chiapas quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación de .

El operativo fue realizado por integrantes del grupo de Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal.

