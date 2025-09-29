TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Policías estatales rescataron vía aérea en la zona de costa del municipio de Mapastepec, a 16 migrantes que estaban perdidos, informó la Secretaria de Seguridad del Pueblo.

Durante un sobrevuelo de seguridad y vigilancia en esa región del Istmo- Costa de Chiapas, los agentes de seguridad detectaron una embarcación abandonada.

Los agentes policíacos descendieron a tierra, recorrieron la zona y localizaron a los 16 extranjeros de diferentes nacionalidades, "quienes se encontraban perdidos y fueron rescatados".

Las 16 personas en tránsito por Chiapas quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación de permanencia en el país.

El operativo fue realizado por integrantes del grupo de Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal.

