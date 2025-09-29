Monterrey. - Una niña de cinco años murió y su mamá resultó lesionada durante un ataque a balazos en Guadalupe, Nuevo León.

Los hechos ocurrieron frente a la tienda de abarrotes La Silla, ubicada sobre la Avenida Camino a Jardines La Silla, en la colonia Tierra Propia.

En los hechos un policía municipal también resultó herido de bala.

Testigos informaron que los uniformados llegaron al establecimiento para reforzar la seguridad ante el reporte de robos constantes.

Al arribar fueron atacados por un grupo de hombres armados que, durante la agresión, dispararon contra una mujer y su hija de cinco años que estaban vendiendo comida en el sitio y que estaban ajenas a los hechos.

La menor fue identificada como Tania Cervantes Cárdenas de cinco años y su mamá como Diana Cárdenas Rodríguez, quien resultó con un impacto de bala en la cabeza.

El policía herido respondió al nombre de Óscar, de 57 años, quien recibió un disparo en el costado izquierdo.

La situación provocó una fuerte movilización de la Fuerza Civil y personal de la Agencia Estatal de Investigaciones.

Posterior al ataque, los delincuentes huyeron en un vehículo y una motocicleta.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León investiga los hechos.

