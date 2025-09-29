Culiacán.- El fin de semana cerro con violencia en los municipios de Culiacán y Navolato, con las muertes por impactos de bala de cuatro hombres y una mujer, y el hallazgo de las extremidades superiores de una persona del sexo masculino, esposadas, las cuales fueron abandonadas en una bolsa de plástico dentro de un vehículo.

La mañana del domingo pasado, en un vehículo compacto abandonado en sentido contrario, en el acotamiento de la carretera “La 50”, en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, se descubrieron los restos humanos cercenados a la altura del codo.

Una llamada a las líneas de emergencia alertó a la policía municipal sobre un vehículo abandonado a un costado de la carretera estatal, con una bolsa de plástico negra en su interior, donde fueron encontradas las manos esposadas de un hombre.

En el mismo municipio de Navolato, un hombre de apariencia joven, el cual conducía una motocicleta sin placas de circulación por una de las calles de la colonia Arrocera, fue interceptado por hombres armados que le dispararon en varias ocasiones.

La joven mujer, Frida “N”, de 26 años, la cual resultó herida de bala, el pasado 26 de septiembre, cuando viajaba con su pareja en el sector de Villa Universidad, en Culiacán falleció la madrugada del domingo pasado a causa de las lesiones que presentó.

Durante la celebración de un convivio, en el poblado El Diez, a la salida sur de Culiacán, Eduardo de Jesús “N” de 26 años de edad, fue asesinado de varios disparos, por personas armadas que se introdujeron hasta el patio de la vivienda y lo privaron de la vida.-

En la colonia Cinco de febrero de la capital del estado, varios hombres armados se introdujeron a la vivienda del señor, Crescencio “N”, de 55 años de edad, el cual se encontraba barriendo y lo privaron de la vida de varios disparos, sin que los responsables lograran ser ubicados.

La tarde del domingo pasado, en la colonia Guadalupe, muy cerca de las oficinas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hombres armados que esperaban a dos comensales de un restaurante, les dispararon con armas automáticas, cuento estos, se enfilaban a bordar su vehículo.

Una llamada a las líneas de emergencia alertó a los cuerpos de seguridad que sobre la avenida Nicolas Bravo, casi esquina con río Piaxtla, dos hombres habían sido atacados, por lo que paramédicos de la Cruz Roja les brindaron auxilio y los trasladaron a un hospital de la ciudad.

Las autoridades de salud notificaron el fallecimiento de uno de ellos de nombre Cristian “N”, de 30 años, a causa de las heridas que presentó, en tanto su compañero Ivan “N”, de 32 años, se mantiene bajo observación médica.

