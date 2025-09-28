En el interior de un vehículo estacionado en el acotamiento en sentido contrario de la carretera “La 50”, en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, fueron encontradas las extremidades superiores de una persona del sexo masculino, las cuales estaban con esposas.

Un reporte a las líneas de emergencia alertaron a los cuerpos de seguridad sobre el abandono de un vehículo color azul, en cuyo interior se encontraba una bolsa de plástico de color negro, al presentarse en el lugar la policía municipal y la estatal, descubrieron que se trataba de restos humanos, cercenados de un cuerpo del sexo masculino.

El hallazgo se produjo la mañana de este domingo, muy cerca de un edificio escolar, por lo que se notificó a los peritos en criminalística de la Fiscalía General del Estado para que iniciaran los trabajos de recolección de evidencias y dispusieran el envió de las dos extremidades al Servicio Médico Forense.

La mañana del pasado 17 de septiembre, en la la taquilla de un club deportivo de beisbol, de la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán, en la parte poniente de la capital del estado, fue abandonado en un reciente, restos humanos, lo que parece ser el miembro reproductor de un hombre, donde colocaron una cartulina con un mensaje, alusivo al hecho.

Las autoridades estatales y municipales fueron enteradas que en el local que sirve de taquilla del parque deportivo, muy cerca de una escuela secundaria, en un recipiente, presuntamente abandonaron un recipiente con restos humanos, donde fue colocada una cartulina, cuyo texto no se dio a conocer.

Ante el hallazgo, se notificó a la Fiscalía General del Estado levantó las actas respectivas y determinara el destinó del recipiente, del que se presume contiene el miembro reproductor de una persona del sexo masculino.

Las autoridades judiciales no emitieron ninguna información sobre este descubrimiento en una zona deportiva de beisbol, de la sindicatura de Aguaruto, ni del contenido del mensaje que fue colocado en una cartulina.

