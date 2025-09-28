Michoacán.- Grupos armados del Cártel Jalisco Nueva Generación y de Los Viagras, atacaron esta noche una base militar en la localidad de Loma de Los Hoyos, municipio de Apatzingán, Michoacán.

El informe preliminar de la ofensiva perpetrada por ese bloque autodenominado Cártel Michoacán Nueva Generación, es de un elemento del Ejército Mexicano muerto y dos más heridos.

Según la información oficial, el comando atacó la base militar con fusiles de asalto y explosivos lanzados desde drones.

En respuesta, personal de fuerzas federales desplegó un operativo por tierra y aire, en busca de los responsables de este hecho criminal.

Está acción delictiva se suma a las perpetradas de manera simultánea por el CJNG en los municipios de Coahuayana y Tepalcatepec.

En Coahuayana, esa organización criminal disparó contra las comunidades de Santa María y El Ahijadero, donde asesinó a tiros a tres jornaleros y siniestró con explosivos, casas y un autobús de pasajeros.

El Tepalcatepec, el mismo CJNG disparó con fusiles de asalto y lanzó explosivos desde drones en contra de la población y de tres aeronaves que se encontraban en la pista conocida como La Parota.

Las casas quedaron completamente dañadas y las avionetas también siniestradas.

Tras la contraofensiva militar, las fuerzas federales abatieron a dos criminales y dos más están lesionados y en calidad de detenidos

