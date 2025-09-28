Más Información
Chicxulub Puerto, Yucatán.- El derrumbe de parte de la estructura del muelle de Chicxulub Puerto dejó a dos personas lesionadas este domingo.
Al lugar llegaron agentes de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Progreso y paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), los cuales brindaron los primeros auxilios a los lesionados.
Testigos de los hechos señalaron que al momento del siniestro había muchas personas en el muelle, algunas de ellas pescando, cuando de repente se escuchó el derrumbe de la escalera.
Los lesionados fueron identificados como María J. G. S., de 21 años, quien sufrió heridas abrasivas en la pierna y pie izquierdo, además de dolor generalizado; y Gael F. P.C., de 18 años, quien presentó raspaduras en la pierna derecha y en el codo.
De acuerdo con testigos, los jóvenes, vecinos de Chicxulub Puerto, se encontraban lanzando anzuelos cuando la escalera del muelle cedió y ambos terminaron en el agua.
Personas que se encontraban en el sitio los auxiliaron de inmediato.
Vecinos de este puerto señalaron que este muelle necesita mantenimiento, pero hasta el momento no ha sido atendido por la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA), quien es la instancia federal responsable de estas estructuras.
