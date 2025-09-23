Autoridades federales detuvieron a dos hombres que transportaban cerca de 50 kilos de heroína en un autobús de pasajeros en Sonora.

Los efectivos estaban en un puesto de seguridad en el kilómetro 32 de la Carretera Federal 2 en el tramo Santa Ana – Altar, al inspeccionaron un autobús de pasajeros, notaron que tenía modificaciones en su estructura, realizaron una revisión minuciosa donde hallaron un compartimento oculto que contenía 50 paquetes con droga.

Los uniformados localizaron 17 paquetes envueltos en cinta canela con una sustancia con las características de la heroína, con un peso aproximado de 16 kilos, así como 33 paquetes adicionales con una mezcla de heroína y fentanilo, con un peso de 32 kilos.

Los dos conductores fueron detenidos, se les informaron sus derechos y, junto con lo asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica.

En estas acciones, participaron integrantes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República, junto con Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa),

Detienen a dos hombres que transportaban cerca de 50 kilos de heroína en Sonora. Foto: Especial

