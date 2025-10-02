Silao, Gto.- Tras signar un convenio que conectará a los 46 municipios de Guanajuato al Sistema Estatal de Vigilancia (SEV), la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo destacó que septiembre de 2025 fue el mes con menos homicidios dolosos en los últimos ocho años en Guanajuato, con 150 víctimas.

Ello, agregó, significa una reducción sostenida del 47% (en homicidios) en comparación con septiembre de 2024.

“Estos avances colocan al Estado en el sexto lugar nacional en tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con cifras preliminares de la Mesa Nacional de Seguridad”, dijo.

En el evento, destacó que el convenio tiene el único propósito de construir la paz y la tranquilidad para las familias de Guanajuato, y destacó que la coordinación y el trabajo conjunto resultan fundamentales y se convierten en herramienta más poderosa de combate a la delincuencia.

“Dotaremos a las corporaciones de seguridad de las herramientas tecnológicas más avanzadas, permitiendo así una respuesta más eficaz, rápida y coordinada ante cualquier emergencia”. aseveró.

El acuerdo permitirá la Operación del Servicio Integral de Tecnologías del Estado (SITE), un sistema estratégico que integra 14 herramientas tecnológicas para fortalecer la seguridad.

Esos instrumentos son la videovigilancia urbana, red de botones de pánico en zonas de riesgo y drones de vigilancia en áreas con alta incidencia delictiva y la ampliación de arcos carreteros en puntos estratégicos.

Con esta red, las corporaciones municipales estarán directamente conectadas con el Centro de Mando Unificado del C5i, donde se concentran acciones de inteligencia, investigación, atención ciudadana y coordinación operativa.

En las instalaciones de la Dirección General del Sistema Estatal de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i), el secretario de Seguridad y Paz del estado, Juan Mauro González Martínez, mencionó que Guanajuato es el único estado en el que los 46 municipios están conectados con el Estado.

“Eso nos ha permitido que la información la podamos operar de manera más pronta y expedita, fortaleciendo la operatividad. Toda herramienta, cámaras, sistemas, enlaces, redes de datos, debe traducirse en mejores respuestas, mayor prevención y tranquilidad para las familias guanajuatenses”, dijo.

Enfatizó que Guanajuato da un paso histórico en coordinación y blindaje tecnológico, consolidándose como referente nacional en seguridad pública moderna, eficiente y cercana a la ciudadanía.

“Se convoca a la confianza, porque la seguridad es apartidista y eso hace que mejoren los sistemas de videovigilancia, inteligencia, reforzando herramientas tecnológicas, arcos carreteros, fortalecer los botones de enlaces ciudadanos, radiocomunicación, atención de emergencia y transmisión de datos”, destacó durante su mensaje.

El propósito de la infraestructura es claro: fortalecer la seguridad pública, mediante soluciones homologadas, con tecnología moderna, pero, sobre todo, confiable, matizó.

