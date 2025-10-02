Más Información

Hermosillo, Sonora.- Un hombre que cobro medio millón de pesos por una casa que no era suya, con varias historias similares, fue vinculado a proceso por en Sonora.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), informó que con sólidos datos de prueba presentados ante el Juez, obtuvo la vinculación a proceso contra Sergio Alejandro “N”, por el delito de fraude, en agravio de Rosa Isela “N”, relacionado a la venta de un inmueble en Hermosillo.

En audiencia, se formuló imputación en su contra, imponiéndose la medida cautelar de, así como la vinculación a proceso, otorgando el Juez dos meses de plazo de cierre para las investigaciones complementarias.

Las investigaciones establecen que Sergio Alejandro “N” operaba mediante la empresa denominada Search Bienes Raíces y/o Search Administradora de Carteras de Hermosillo, S.A. de C.V., utilizando engaños y artimañas para aparentar tener en que no le pertenecían.

Uno de los casos acreditados ocurrió en mayo de 2024, cuando la víctima, Rosa Isela “N”, fue contactada con la promesa de adquirir una casa en la colonia Paseo San Ángel, en Hermosillo, y mediante presiones y falsos argumentos de alta demanda, se le exigió un “pago rápido” por la cantidad de 500 mil pesos, monto que la víctima depositó a una cuenta a nombre del propio imputado.

Sin embargo, el inmueble no era de su propiedad ni podía ser legalmente vendido, lo que representó un detrimento patrimonial para la ofendida.

Sergio Alejandro “N” fue capturado, con base a una orden de aprehensión, por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) en Hermosillo.

El imputado figura en 14 carpetas de investigación por hechos similares, de las cuales nueve corresponden al año 2025 y cinco al 2024, con diferentes víctimas y patrones de operación semejantes.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) comunicó que mantiene firme su compromiso de combatir los delitos patrimoniales y desarticular esquemas fraudulentos que afectan a la ciudadanía, garantizando que los responsables sean llevados ante la justicia.

