Reynosa, Tamaulipas. -La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJET) confirmó que un Juez de Control vinculó a proceso a una pareja por los delitos de desaparición forzada y asesinato de Edgar Abraham “N”, localizado descuartizado el pasado mes de septiembre en Reynosa.

Los procesados fueron identificados como Oliver Orlando “A” y Alondra Zalet “R”, acusados por los delitos de homicidio doloso agravado por ventaja y saña, así como desaparición forzada de persona.

Fue el pasado 22 de septiembre cuando se reportó el hallazgo de restos humanos dentro de una maleta y una bolsa negra para basura que se encontraron abandonados en la calle Gasoducto de Pemex con Avenida Central en la colonia Granjas Económicas del Norte en Reynosa, Tamaulipas.

Una persona que caminaba por el lugar, dio aviso a las autoridades luego de que detectó olores fétidos en un lote baldío a escasos metros de la escuela primaria El Chamizal.

Lee también: Enfrentamiento entre grupos criminales de Chiapas deja dos muertos y dos heridos

Personal de la Guardia Estatal y de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas acudieron al lugar a fin de realizar las diligencias correspondientes por lo que fue necesario acordonar el área para evitar contaminación en la escena.

Posteriormente, el 23 de septiembre se informo del hallazgo de más restos humanos entre ellos una cabeza, brazos y piernas en la colonia Jarachina Norte que correspondían al torso encontrado en la bolsa y la maleta.

Fue entonces que la familia de Edgar solicitó realizarse muestras de ADN ante la Fiscalia General de Justicia de Tamaulipas a fin de determinar si se trataba del joven.

Lee también: Mueren 3 personas, entre ellas una menor, por derrumbe en San Agustín Loxicha, Oaxaca

La resolución judicial se dictó luego de que el Agente del Ministerio Público presentara pruebas que acreditan la probable responsabilidad de los imputados en los hechos registrados el pasado 23 de septiembre de 2025, en la colonia Lomas del Real de Jarachina Norte, en este municipio fronterizo.

Como medida cautelar, la autoridad judicial ordenó la prisión preventiva oficiosa para ambos acusados y estableció un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, tiempo en el que se fortalecerán las indagatorias.

La FGJET destacó que con este tipo de acciones se ratifica el compromiso institucional de procurar justicia y garantizar que quienes atenten contra la vida y la integridad de las personas enfrenten las consecuencias legales de sus actos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr