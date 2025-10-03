Un enfrentamiento armado entre dos grupos criminales que se disputan el control del territorio de Chiapas que hace frontera con Oaxaca, dejó dos personas sin vida y dos heridas, durante la madrugada de este viernes, lo que provocó el cierre de la carretera Panamericana, por algunas horas.

La Fiscalía de Chiapas informó que durante el ataque armado, que se realizó a la altura del puente Las Flores, entre los municipios de Cintalapa y Ocozocoautla, perdieron la vida Didier “N” y Marcos “N”, mientras que resultaron heridos Rafael “N” y Yulisa “N”.

Hasta el lugar llegaron cuerpos de socorro para atender a los lesionados que fueron traslados hacia un hospital de Tuxtla, a unos 60 kilómetros de distancia.

Leer también: Siguen 3 líneas de investigación en relación con las cinco personas linchadas y calcinadas en Oaxaca

El hecho ocasionó el cierre de la carretera Panamericana por algunas horas. (Foto: especial)

Como consecuencia del enfrentamiento armado, al menos tres vehículos en los que viajaban los criminales quedaron abandonados en un extremo del puente.

Al lugar llegaron elementos de la VII Región Militar, Guardia Nacional, Policía Estatal, peritos y agentes del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito para realizar las diligencias, para trasladar los cuerpos al Servicio Médico Forense, para realizarles la necropsia en espera de que familiares de las víctimas morales se acerquen a reclamar los cuerpos.

Los vehículos fueron remolcados hacia Servicios Periciales de la Fiscalía, donde se realizarán las diligencias.

El enfrentamiento provocó el cierre de la carretera Panamericana durante varias horas, pero fue reabierta hacia las 08:00 horas. Largas filas de vehículos de pasaje, del carga y particulares quedaron detenidos desde la madrugada en ambos lados de la vía.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr