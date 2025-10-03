El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Quintero, entregó a estudiantes de educación básica e indígena las becas de Robótica y material de actualización de la temporada First Lego League Unearthed 2025.

En la ceremonia, el mandatario anunció una inversión de 10 millones de pesos para fortalecer la enseñanza de robótica en planteles de educación básica y media superior.

"[Con esos 10 millones de pesos] les compramos artículos y elementos necesarios para una educación en robótica a los estudiantes y a las maestras y maestros" dijo Quintero.

México será sede en 2026 del encuentro internacional de First Lego League, lo que permitirá mostrar los avances alcanzados por equipos mexicanos en ciencia y tecnología.

Por lo que, Quintero estableció un plazo menor a dos meses para cumplir con la mitad de los compromisos asumidos y garantizar que los materiales lleguen a las escuelas beneficiadas.

Eduardo Villarreal Güereña, director general de los SEPEN, mencionó que Nayarit se ubica entre los cinco estados mejor equipados en robótica educativa, lo que permite a estudiantes competir a nivel nacional e internacional.

First Lego League Unearthed 2025. Foto:(03/10/25) Especial

La First Lego League es un programa internacional que promueve el interés por áreas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) entre estudiantes de 4 a 16 años, mediante experiencias prácticas y creativas que los preparan para enfrentar desafíos reales.

En la edición 2024–2025, cinco equipos nayaritas lograron avanzar a la etapa nacional, entre ellos la Escuela Primaria “Profesor. Manuel Durán Cárdenas” de Compostela, que clasificó al certamen internacional en Florida, Estados Unidos.

