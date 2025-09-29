Un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con sede en Tepic, Nayarit, vinculó a proceso a José Santana Figueroa por su presunta responsabilidad en el delito de contra la salud en la modalidad de posesión de productos químicos esenciales.

El Juzgador también dictó dos meses para la investigación complementaria.

De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), recibieron una denuncia en la que se informaba de un tractocamión cargado ilegalmente con diversas sustancias por la carretera federal 15D Tepic-Mazatlán.

Los efectivos desplegaron un dispositivo de seguridad y vigilancia en el kilómetro 25+500 del tramo Tepic-Mazatlán.

Los uniformados detectaron el vehículo, que se ajustaba a las características descritas en la denuncia y procedieron a detener su marcha.

Derivado de la inspección de la carga se descubrió que transportaba 62 tambos con ácido clorhídrico, 15 con metanol, 12 con alcohol bencílico, 137 con cianuro de sodio, 80 con hidróxido de sodio, 25 con ácido tartárico y uno con ácido acético. El conductor y el material fueron asegurados.

El Ministerio Público de la Federación (MPF) expuso los datos de prueba suficientes ante el Juez y decretó la vinculación a proceso.

rmlgv