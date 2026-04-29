La mañanera de Sheinbaum, 29 de abril, minuto a minuto

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, informa este miércoles 29 de abril sobre los acontecimientos relevantes del país y los que lo vinculan internacionalmente.
Sigue aquí la ponencia de la Mandataria federal y mantente informado.
Nación 07:50 AM
La secretaria Anticorrupción dice que en el acuerdo para el fomento de la industria siderúrgica mexicana participan el sector público y privado.
Nación 07:47 AM
Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno presenta un acuerdo sobre la industria siderúrgica.
Busca fortalecer la industria del empleo, de la construcción y la industrialización del país.
Nación 07:37 AM
Inicia la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sigue aquí la transmisión completa:
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