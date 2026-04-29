La mañanera de Sheinbaum, 29 de abril, minuto a minuto

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, presidenta de México, informa este miércoles 29 de abril sobre los acontecimientos relevantes del país y los que lo vinculan internacionalmente.

Sigue aquí la de la Mandataria federal y mantente informado.

Nación 07:50 AM

La secretaria Anticorrupción dice que en el acuerdo para el fomento de la industria siderúrgica mexicana participan el sector público y privado.


Nación 07:47 AM

Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno presenta un acuerdo sobre la industria siderúrgica.

Busca fortalecer la industria del empleo, de la construcción y la industrialización del país.

Nación 07:37 AM

Inicia la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sigue aquí la transmisión completa:

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apr

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