En una reunión celebrada en Palacio Nacional, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero (Morena), se encontró con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para analizar los proyectos prioritarios para el desarrollo de la entidad.

Durante el encuentro, ambos mandatarios confirmaron la colaboración entre el Gobierno de México y el gobierno estatal de Nayarit, con el objetivo de fortalecer los municipios y promover la prosperidad compartida. Estas acciones se realizarán en coordinación con los tres niveles de gobierno, buscando consolidar a Nayarit como un Polo de Desarrollo estratégico.

El gobernador Navarro Quintero destacó la disposición de Sheinbaum Pardo para trabajar de manera conjunta en iniciativas que fomenten el bienestar social, la prosperidad compartida y un crecimiento económico equitativo en la entidad.

Asimismo, aseguró que su administración mantendrá un diálogo constante y constructivo con el gobierno federal, con la finalidad de beneficiar a todas y todos los nayaritas.

rmlgv