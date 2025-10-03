Nogales, Sonora.- Una niña de dos años de edad fue rescatada por agentes ministeriales luego de que su padre con un machete en mano, la retuviera como rehén dentro de un domicilio en Nogales, Sonora.

Por varias horas Sergio Valente “N” de 35 años, cargó a la víctima y con un machete, amenazaba con lastimarla.

Los hechos ocurrieron en un domicilio del fraccionamiento La Mesa, sección Las Chollas, sobre la calle Cholla Verde.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) informó que elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal en conjunto con otros elementos de diversas corporaciones, lograron el rescate de la menor de 2 años de edad, misma que se encontraba en situación de rehén.

Sergio Valente “N” había sido lesionado previamente, motivo por el que se solicitó la presencia de las autoridades y ante lo cual se atrincheró en el inmueble, amenazando con lastimar a la menor de edad con el arma cortocontundente.

Tras varios intentos de mediación con el sujeto, y ante la urgente necesidad de resguardar a la menor, pues su integridad se encontraba en un severo riesgo, primando el interés superior de las infancias, se procedió mediante una intervención táctica en un entorno controlado al rescate de la menor, neutralizando cualquier tipo de riesgo generado por su captor quien fue trasladado a recibir atención médica.

Tras esto, se logró con éxito asegurar a la víctima, quien se encuentra en buen estado de salud y sin ningún tipo de lesiones debido a la pronta acción de los elementos ministeriales, informó la Fiscalía de Sonora.

dmrr