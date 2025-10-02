Valladolid, Yucatán.- Un elemento activo del Ejército Mexicano atacó a un joven con arma blanca, a quien le provocó serias lesiones por lo que fue hospitalizado.

Los primeros reportes indican que los hechos ocurrieron en la colonia Militar cuando el agresor sacó una navaja y lesionó al muchacho.

Testigos de la violenta agresión ayudaron al joven que quedó mal herido y también solicitaron el apoyo de la Policía Municipal, quien en un rápido operativo detuvo al agresor.

Lee también Exportaciones de Aguascalientes alcanzan superan los 6 mil mdd en el primer semestre de 2025

En tanto, el herido fue trasladado al Hospital General de Valladolid.

Solicitan entrega del militar

Los mandos militares solicitaron a la corporación municipal la entrega de su elemento, sin embargo, la familia del joven se opuso ya que interpondrán una denuncia ante la FGE donde se espera sea juzgado como un civil.

Cabe señalar que el pasado 28 de septiembre, un militar disparó a un hombre en calles del fraccionamiento San Nicolás del Sur, en Mérida.

Lee también Vinculan a proceso por fraude a hombre que vendió una casa que no era suya, en Hermosillo

La víctima fue encontrada en la vía pública con una herida de entrada y salida en la ingle derecha, la cual fue atendida por paramédicos de la SSP y, posteriormente, fue trasladado a un hospital.

Minutos más tarde, agentes de la SSP detuvieron al elemento del Ejército y fue llevado ante el Ministerio Público.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr