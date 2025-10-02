Más Información

Marcha del 2 de octubre 2025: sigue aquí el En Vivo de la movilización en Ciudad de México

Marcha del 2 de octubre 2025: sigue aquí el En Vivo de la movilización en Ciudad de México

Fitch Ratings sube calificaciones de Pemex y la coloca con perspectiva estable

Fitch Ratings sube calificaciones de Pemex y la coloca con perspectiva estable

Jesús Ernesto, hijo menor de AMLO, participa en parlamento juvenil en el Senado; evento fue promovido por Morena

Jesús Ernesto, hijo menor de AMLO, participa en parlamento juvenil en el Senado; evento fue promovido por Morena

Trump notifica al Congreso que EU estaba en “conflicto armado” con ciertos cárteles, reporta The New York Times

Trump notifica al Congreso que EU estaba en “conflicto armado” con ciertos cárteles, reporta The New York Times

FIFA presenta a Trionda, el balón para la Copa del Mundo 2026

FIFA presenta a Trionda, el balón para la Copa del Mundo 2026

UNAM exige a Israel repatriar a estudiante Arlín Medrano y otros 5 mexicanos detenidos; pide respeto a sus derechos humanos

UNAM exige a Israel repatriar a estudiante Arlín Medrano y otros 5 mexicanos detenidos; pide respeto a sus derechos humanos

Valladolid, Yucatán.- Un elemento activo del atacó a un joven con , a quien le provocó serias lesiones por lo que fue hospitalizado.

Los primeros reportes indican que los hechos ocurrieron en la colonia Militar cuando el agresor sacó una navaja y lesionó al muchacho.

Testigos de la violenta agresión ayudaron al joven que quedó mal herido y también solicitaron el apoyo de la Policía Municipal, quien en un rápido operativo detuvo al agresor.

Lee también

En tanto, el herido fue trasladado al Hospital General de Valladolid.

Solicitan entrega del militar

Los mandos militares solicitaron a la corporación municipal la entrega de su elemento, sin embargo, la familia del joven se opuso ya que interpondrán una denuncia ante la donde se espera sea juzgado como un civil.

Cabe señalar que el pasado 28 de septiembre, un militar disparó a un hombre en calles del fraccionamiento San Nicolás del Sur, en Mérida.

Lee también

La víctima fue encontrada en la vía pública con una herida de entrada y salida en la ingle derecha, la cual fue atendida por paramédicos de la SSP y, posteriormente, fue trasladado a un hospital.

Minutos más tarde, agentes de la SSP detuvieron al elemento del Ejército y fue llevado ante el Ministerio Público.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses