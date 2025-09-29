Un hombre de 47 años de edad fue detenido por policías de la Ciudad de México acusado de haber apuñalado a un joven en calles de la alcaldía Cuauhtémoc.

La detención se dio luego de que operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro lanzaron la alerta a policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en campo, por un hombre que había sido atacado con un arma blanca en el cruce de las calles Doctor Arce y el Eje Central Lázaro Cárdenas, en la colonia Doctores.

Los policías asignados a la vigilancia de la zona se movilizaron al lugar, donde encontraron a un joven de 20 años con una herida en el cuello.

Los uniformados pidieron ayuda médica para el lesionado, que fue atendido por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes lo llevaron a un hospital.

Fue a través de la descripción del agresor, proporcionada por una mujer comerciante en la zona, que se comenzó la búsqueda del sujeto.

Los monitoristas del C2 establecieron un cerco virtual mediante el cual se localizó al sospechoso calles adelante.

Policías interceptaron al sospechoso y al realizarle una revisión le encontraron un cuchillo de unos 15 centímetros de largo, además de que fue identificado por la mujer testigo.

El detenido fue presentado ante un agente del Ministerio Público para dar inicio a la carpeta correspondiente.

