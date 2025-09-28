Más Información
Sheinbaum frena abucheos contra Pablo Lemus en Zapopan; “si no hay respeto nos vamos todos”, advierte
Con música y pañuelos, mujeres marchan en CDMX por aborto legal y gratuito; piden “voluntad política” para despenalizarlo
Tiroteo en iglesia mormona en Michigan deja dos muertos, además del atacante, y ocho heridos; el lugar, en llamas
Reabren tramo Santa Marta a La Paz de la Línea A del Metro tras suspensión por lluvias; pero aún hay estaciones cerradas
Brasil vs México: Horario y canales para ver el debut de la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20; hoy, domingo 28 de septiembre
La directora de Protección Civil de la alcaldía Iztapalapa, Michelle Muñoz, informó que hasta el momento se tiene un conteo de mil 66 viviendas afectadas por las intensas lluvias que se registraron la tarde noche de ayer.
Esto con información del censo en cuatro de los 20 polígonos afectados, señaló.
"Hasta el momento van mil 66 viviendas afectadas de lo que hemos bajado, pero todavía faltan las demás colonias", dijo Michelle Muñoz.
Lee también Reabren tramo Santa Marta a La Paz de la Línea A del Metro tras suspensión por lluvias; pero aún hay estaciones cerradas
Durante el informe sobre las afectaciones, la funcionaria explicó que en la Unidad Habitacional Vicente Guerrero hay 574 viviendas afectadas, donde el agua llegó de 60 a 110 centímetros de altura.
Agregó que en la colonia Santa María Aztahuacán, Ejido 1 y 2, hay un total de 295 viviendas afectadas y 15 fábricas a las que el agua les llegó de un metro a un metro con 10 centímetros de altura.
Explicó que en la Juan Escutia hubo 125 viviendas afectadas, con tirantes de 30 a 80 centímetros de altura.
Lee también Cierran 8 chelerías durante este fin de semana; detienen a 2 personas
Por su parte, en San Lorenzo Xicoténcatl se registraron 57 viviendas afectadas, con tirantes de 80 centímetros de altura.
Solicitud de seguro
La alcaldesa, Aleida Alavez, manifestó que oficialmente se lleva a cabo la solicitud de seguro para viviendas en las siguientes colonias:
- Desarrollo Urbano Quetzalcóatl
- Pueblo de Santa Cruz
- Ejido de Santa María Uno y Dos
- Puente de Loreto
- Unidad Vicente Guerrero
- La Colmena
- Ermita Zaragoza
- Ejército de Oriente Zona Peñón
Recordó que el protocolo para la aseguradora refiere que únicamente califican aquellos que cuenten con un tirante mayor a 30 centímetros.
Sigue a EL UNIVERSAL en Google Discover y mantente informado. Periodismo confiable y de calidad, ¡siempre a tu alcance!
aov