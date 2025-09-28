La directora de Protección Civil de la alcaldía Iztapalapa, Michelle Muñoz, informó que hasta el momento se tiene un conteo de mil 66 viviendas afectadas por las intensas lluvias que se registraron la tarde noche de ayer.

Esto con información del censo en cuatro de los 20 polígonos afectados, señaló.

"Hasta el momento van mil 66 viviendas afectadas de lo que hemos bajado, pero todavía faltan las demás colonias", dijo Michelle Muñoz.

Lee también Reabren tramo Santa Marta a La Paz de la Línea A del Metro tras suspensión por lluvias; pero aún hay estaciones cerradas

Durante el informe sobre las afectaciones, la funcionaria explicó que en la Unidad Habitacional Vicente Guerrero hay 574 viviendas afectadas, donde el agua llegó de 60 a 110 centímetros de altura.

Agregó que en la colonia Santa María Aztahuacán, Ejido 1 y 2, hay un total de 295 viviendas afectadas y 15 fábricas a las que el agua les llegó de un metro a un metro con 10 centímetros de altura.

Explicó que en la Juan Escutia hubo 125 viviendas afectadas, con tirantes de 30 a 80 centímetros de altura.

Lee también Cierran 8 chelerías durante este fin de semana; detienen a 2 personas

Por su parte, en San Lorenzo Xicoténcatl se registraron 57 viviendas afectadas, con tirantes de 80 centímetros de altura.

Solicitud de seguro

La alcaldesa, Aleida Alavez, manifestó que oficialmente se lleva a cabo la solicitud de seguro para viviendas en las siguientes colonias:

Desarrollo Urbano Quetzalcóatl

Pueblo de Santa Cruz

Ejido de Santa María Uno y Dos

Puente de Loreto

Unidad Vicente Guerrero

La Colmena

Ermita Zaragoza

Ejército de Oriente Zona Peñón

Recordó que el protocolo para la aseguradora refiere que únicamente califican aquellos que cuenten con un tirante mayor a 30 centímetros.

Sigue a EL UNIVERSAL en Google Discover y mantente informado. Periodismo confiable y de calidad, ¡siempre a tu alcance!

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov