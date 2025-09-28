Durante el jueves, viernes y sábado, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México realizó una serie de operativos en distintos puntos de la Ciudad como parte del programa ‘La Noche es de Todos’.

En total se realizaron 28 visitas de verificación; además, cuatro establecimientos fueron suspendidos y cuatro más clausurados. Asimismo, se llevó a cabo la detención de dos personas por quebrantar los sellos de suspensión en sus establecimientos.

En esta ocasión, los opmeerativos tuvieron lugar en las alcaldías Coyoacán, Benito Juárez, Iztapalapa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Tlalpan, donde se atendieron denuncias ciudadanas vinculadas con venta irregular de bebidas alcohólicas, presencia de menores de edad, disturbios en las inmediaciones de estos establecimientos y altos niveles de ruido.

Las verificaciones fueron encabezadas por personal de Gobierno, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Entre las colonias donde se llevaron a cabo las acciones se encuentran: San Rafael, Roma Norte, Santa María la Ribera, Cafetales, Lindavista, San Bartolo Atepehuacan, Industrial, Estrella, Industrial, Los Ángeles, Tlalpan y Prados, entre otras.

Las jornadas concluyeron sin incidentes y con saldo blanco

