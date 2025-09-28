La alcaldía Iztapalapa informó que las intensas lluvias de la tarde noche de este sábado dejaron como saldo 20 colonias afectadas en la demarcación; y en cuatro de ellas las precipitaciones rebasaron los 60 milímetros por metro cuadrado.

En un comunicado detalló que las colonias afectadas fueron DT Santa Cruz Quetzalcoatl, Desarrollo Urbano Quetzalcoatl, Pueblo de Santa Cruz, Territorial Aztahuacan, Pueblo de Santa María, Ejidos de Santa María 1 y Ejidos de Santa María 2.

Así como Artículo 4to, Fuerte de Loreto, DT Reforma, Unidad Vicente Guerrero sm 4, Unidad Vicente Guerrero sm 5, DT Acatitla, Solidaridad, La Colmena, Ermita Zaragoza, Santa Martha Sur, Santa Martha Norte y Ejército de Oriente Zona Peñón.

Además de Ejército de Oriente Zona ISSSTE, DT Teotongo, Segunda Ampliación Santiago, Pueblo de Santiago, Ixtlahuacan y Lomas de Zaragoza.

La demarcación indicó que la precipitación máxima se dio en la Estación de Rebombeo-La Quebradora con 90.75 milímetros por metro cuadrado; en Lomas de Zaragoza con 76.4 mm, Ejército de Oriente con 73.75 mm y Cárcel de Mujeres con 60.5 mm.

Explicó que, por la emergencia, se instalaron siete puestos de mando, los cuales se ubican en:

Avenida Texcoco y calle Jesús Camarillo, La Colmena

Lanceros de Oaxaca y Cazadores de Morelia, Ejército de Oriente zona ISSSTE

Benito Juárez entre Plan de San Luis y Filomeno Mata, Ejidos de Santa María

Calle Francisco Villa s/n entre calle Plan de San Luis (Cendi Pastorcito de Oaxaca), Santa María Aztahuacán

Genaro Estrada y Casimiro del Valle, Vicente Guerrero

Villa Campa esq. Villa Flor, D.U.Q

Primera Cerrada, 2da Amp. Santiago Acahualtepec

La alcaldía Iztapalapa informó que, adicionalmente, se han repartido 3 mil 500 raciones de alimento y 2 mil kits de limpieza hasta el momento.

