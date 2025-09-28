VIDEOS: Iztapalapa, la alcaldía más afectada por tromba de este 27 de septiembre; alerta cambió hasta la púrpura

Encharcamientos, calles y casas inundadas, y suspensión del servicio en la mitad de la Línea A del Metro de la Ciudad de México (CDMX) fueron algunas de las afectaciones de la lluvia registrada la tarde del pasado sábado en la alcaldía Iztapalapa.

En un comienzo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) había activado la alerta amarilla para todas las alcaldías debido a las fuertes precipitaciones, pero, en el caso de Iztapalapa, cambió a naranja, después a roja y finalmente a púrpura, en otras palabras, la máxima.

Algunos casos de inundaciones se registraron en la Unidad Habitacional (U.H.) Vicente Guerrero, donde funcionarios públicos de dicha demarcación acudieron a destapar las coladeras con el fin de desalojar el agua de las vialidades, sin embargo, sí alcanzó a entrar a algunos domicilios.

En Santa Cruz Quetzalcóatl agentes de la policía y personal de protección civil evacuó a 20 adultos, y 10 niñas y niños de sus hogares para desalojar el agua. Otras colonias afectadas fueron Ejército de Oriente, Santa María Aztahuacán, Juan Escutia, La Colmena, Santa Cruz Meyehualco, entre otras.

Activación del operativo Tlaloque

De acuerdo con la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, en las estaciones Cárcel de Mujeres, Ejército de Oriente, Lomas de Zaragoza y Rebombeo-La Quebradora de esta demarcación cayeron 60.5 milímetros (mm), 73.75, 76.4 y 90.75 milímetros, correspondientemente.

Ante la lluvia generalizada en la capital del país, se activó el operativo Tlaloque, el cual contó con la participación de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), de Obras y Servicios, y Seguridad Ciudadana (SSC). Alusivo al equipo, se emplearon vehículos hidroneumáticos.

Por otro lado, la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, habilitó un puesto de mando con la finalidad de atender denuncias de las y los habitantes, cuyos números de teléfono son Alavez 55-26-99-38-16, Protección Civil 55-64-17-51-28, y Base Cuitláhuac 55-54-45-11-11 y 55-54-45-10-14.

Con relación a las casas afectadas, Brugada anunció un censo para conocer los daños y la administración de Aleida Alavez entregó kits de limpieza.

Suspenden servicio en Línea A del Metro

Cerca de las 19:00 horas el Director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Adrián Rubalcava, dio a conocer el servicio provisional en la Línea A, de Pantitlán a Guelatao, y la suspensión en el resto de las estaciones, de Peñón Viejo a La Paz, donde se puso a disposición de las usuarias y los usuarios la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) de forma gratuita.

Según la última actualización del medio de transporte, pasadas las 23:00 horas continuaban las labores de bombeo para restablecer el servicio en toda la línea.

