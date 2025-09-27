Este sábado se registró la lluvia más intensa de esta temporada, aseguró José Mario Esparza Hernández, Secretario de Gestión Integral del Agua.

Indicó que al momento el radar meteorológico indica que ya pasó la lluvia intensa que se registró este sábado por la tarde-noche durante dos horas y media .

Detalló que se rebasaron los 91 milímetros de lluvia en la zona oriente de la Ciudad de México.

“Esta mancha púrpura representa la lluvia más intensa del día de hoy, rebasando los 28 millones de metros cúbicos de agua de lluvia en la Ciudad de México y, a nivel metropolitano, rebasamos los 60 millones de metros cúbicos”, agregó.

Señalo que son 69 reportes de encharcamientos, de los cuales ya todos están en proceso de atención. “Estamos en coordinación con la Comisión Nacional del Agua para, una vez que vayan bajando los niveles de los conectores de drenaje profundo, podamos estar metiendo más agua al drenaje profundo y así estar bajando los niveles de agua en las colonias que han sido afectadas por las inundaciones”.

“Ha sido la lluvia más intensa de esta temporada. Esto de rebasar los 90 milímetros en la zona de Iztapalapa no había pasado en esta temporada. Tenemos más de 15 estaciones plurimétricas que rebasaron los 30 milímetros que, como sabemos, cuando se rebasan los 30 milímetros de lluvia es cuando empiezan las complicaciones”.

Recordó que toda la noche se continuará laborando para atender las afectaciones.

alm