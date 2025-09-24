Más Información

Detienen a 38 hombres ligados a La Luz del Mundo en Michoacán; portaban armas

Detienen a 38 hombres ligados a La Luz del Mundo en Michoacán; portaban armas

Fernando Chico Pardo compra 25% de Banamex; Citi confirma operación por 42 mil mdp

Fernando Chico Pardo compra 25% de Banamex; Citi confirma operación por 42 mil mdp

"Criminalizar la migración es inadmisible"; Canciller De la Fuente hace un llamado en la ONU a defender derechos de migrantes

"Criminalizar la migración es inadmisible"; Canciller De la Fuente hace un llamado en la ONU a defender derechos de migrantes

DJ's colombianos B-King y Regio Clown; lo que se sabe de su ruta hacia el Edomex

DJ's colombianos B-King y Regio Clown; lo que se sabe de su ruta hacia el Edomex

Fallece Roberto "Oso" Michorena; primer bajista de El Tri en la etapa Three Souls in My Mind

Fallece Roberto "Oso" Michorena; primer bajista de El Tri en la etapa Three Souls in My Mind

Niegan copia de orden de aprehensión a contralmirante Fernando Farías, acusado de liderar red de huachicol; continúa prófugo

Niegan copia de orden de aprehensión a contralmirante Fernando Farías, acusado de liderar red de huachicol; continúa prófugo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la por pronóstico de y posible caída de granizo para la tarde de este miércoles 24 de septiembre en 13 alcaldías de la CDMX.

Las Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

En esas alcaldías se espera lluvia de entre 15 y 19 milímetros entre las 16:45 y 00:00 horas.

Leer también:

Lluvia en la CDMX (21/09/2025). Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL
Lluvia en la CDMX (21/09/2025). Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.

También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

Activan alerta amarilla por vientos fuertes en seis alcaldías de CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por intensificación de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche de este miércoles 24 de septiembre en seis alcaldías de CDMX.

Lee también:

Las demarcaciones con alerta son Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza.

En esas alcaldías se esperan rachas de viento que podrían alcanzar los 50 a 59 kilómetros por hora en un periodo que abarca de las 17:15 a las 20:00 horas.

Ante esto, se recomienda a la población guardar o retirar objetos que puedan caer por la acción de los vientos; evitar subir a azoteas, andamios o cornisas; mantenerse alejados de postes de telefonía o eléctricos, así como, extremar precauciones al conducir por la posible caída de ramas o árboles.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses