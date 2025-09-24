La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde de este miércoles 24 de septiembre en 13 alcaldías de la CDMX.

Las demarcaciones con alerta son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

En esas alcaldías se espera lluvia de entre 15 y 19 milímetros entre las 16:45 y 00:00 horas.

Lluvia en la CDMX (21/09/2025). Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.

También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

Activan alerta amarilla por vientos fuertes en seis alcaldías de CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por intensificación de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche de este miércoles 24 de septiembre en seis alcaldías de CDMX.

Las demarcaciones con alerta son Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza.

En esas alcaldías se esperan rachas de viento que podrían alcanzar los 50 a 59 kilómetros por hora en un periodo que abarca de las 17:15 a las 20:00 horas.

Ante esto, se recomienda a la población guardar o retirar objetos que puedan caer por la acción de los vientos; evitar subir a azoteas, andamios o cornisas; mantenerse alejados de postes de telefonía o eléctricos, así como, extremar precauciones al conducir por la posible caída de ramas o árboles.

