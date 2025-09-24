Más Información

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso con cielo medio nublado a nublado en la Ciudad de México para este miércoles 24 de septiembre.

Se pronostican lluvias fuertes, actividad eléctrica y posible caída de granizo en el sur y poniente de la capital del país, entre las 16:00 de la tarde y la 01:00 de la madrugada del jueves; y lluvias ligeras y chubascos en el resto de la CDMX.

Se pronostican vientos de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.

De acuerdo con el boletín meteorológico, la temperatura máxima en las próximas 24 horas será de 26°C y la mínima 15°C.

