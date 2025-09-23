Tormenta Negra: ¿qué es y en qué estados habrá alerta por lluvias?

Según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), esta semana se espera una tormenta negra que consiste en fuertes lluvias y posibles granizadas en al menos 10 estados de México, incluyendo la Ciudad de México.

Las autoridades han emitido alertas para que la población tome precauciones y se mantenga informada. Conoce qué es la Tormenta Negra y cuáles serán los estados más afectados por este fenómeno meteorológico.

Fuertes lluvias se registraron la madrugada y mañana en gran parte de la Ciudad de México. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL

¿Qué es una Tormenta Negra?

La Tormenta Negra es un fenómeno climático que combina nubes densas, precipitaciones intensas y fuertes vientos, generando condiciones peligrosas para diversas regiones de México. Según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera que afecte a al menos 10 estados, incluyendo la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Este fenómeno no solo provoca lluvias intensas, sino que también aumenta el riesgo de inundaciones, desbordamiento de ríos y caída de árboles. Por ello, las autoridades han solicitado a la población extremar precauciones, evitar actividades al aire libre y mantenerse informados a través de los medios oficiales.

¿Qué estados estarán bajo alerta por la Tormenta Negra?

Ciudad de México

Estado de México

Hidalgo

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Morelos

Guerrero

Tlaxcala

Querétaro

San Luis Potosí

El 14 de agosto una intensa lluvia cayó sobre la terminal del sur de Tasqueña. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

¿Qué precauciones deben tomar los ciudadanos?

Se recomienda a la ciudadanía evitar cruzar ríos crecidos, mantener libre el acceso a coladeras y alcantarillas, y proteger ventanas y techos ante posibles vientos fuertes.

También es importante seguir las alertas oficiales y los pronósticos extendidos que proporciona el SMN a 96 horas, los cuales permiten anticipar los riesgos en cada estado afectado.

¿Cómo se forma la Tormenta Negra?

El SMN ha destacado que la Tormenta Negra se forma debido a la combinación de un sistema de baja presión en el sur del país con la llegada de frentes fríos desde el norte, lo que genera nubosidad densa y lluvias persistentes. Expertos señalan que, aunque se denomina “negra”, este nombre hace referencia a la intensidad de las nubes y la severidad del fenómeno, y no a su color literal.

