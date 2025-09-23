Tormenta Negra: ¿qué es y en qué estados habrá alerta por lluvias?

Más Información
Según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), esta semana se espera una tormenta negra que consiste en fuertes lluvias y posibles granizadas en al menos 10 estados de México, incluyendo la Ciudad de México.
Las autoridades han emitido alertas para que la población tome precauciones y se mantenga informada. Conoce qué es la Tormenta Negra y cuáles serán los estados más afectados por este fenómeno meteorológico.
¿Qué es una Tormenta Negra?
La Tormenta Negra es un fenómeno climático que combina nubes densas, precipitaciones intensas y fuertes vientos, generando condiciones peligrosas para diversas regiones de México. Según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera que afecte a al menos 10 estados, incluyendo la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
Este fenómeno no solo provoca lluvias intensas, sino que también aumenta el riesgo de inundaciones, desbordamiento de ríos y caída de árboles. Por ello, las autoridades han solicitado a la población extremar precauciones, evitar actividades al aire libre y mantenerse informados a través de los medios oficiales.
¿Qué estados estarán bajo alerta por la Tormenta Negra?
- Ciudad de México
- Estado de México
- Hidalgo
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- Morelos
- Guerrero
- Tlaxcala
- Querétaro
- San Luis Potosí
¿Qué precauciones deben tomar los ciudadanos?
Se recomienda a la ciudadanía evitar cruzar ríos crecidos, mantener libre el acceso a coladeras y alcantarillas, y proteger ventanas y techos ante posibles vientos fuertes.
También es importante seguir las alertas oficiales y los pronósticos extendidos que proporciona el SMN a 96 horas, los cuales permiten anticipar los riesgos en cada estado afectado.
¿Cómo se forma la Tormenta Negra?
El SMN ha destacado que la Tormenta Negra se forma debido a la combinación de un sistema de baja presión en el sur del país con la llegada de frentes fríos desde el norte, lo que genera nubosidad densa y lluvias persistentes. Expertos señalan que, aunque se denomina “negra”, este nombre hace referencia a la intensidad de las nubes y la severidad del fenómeno, y no a su color literal.
