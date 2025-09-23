Más Información

Tormenta Negra: ¿qué es y en qué estados habrá alerta por lluvias?

Tormenta Negra: ¿qué es y en qué estados habrá alerta por lluvias?

James Gunn lanza vistazo del posible villano de la secuela de Superman

James Gunn lanza vistazo del posible villano de la secuela de Superman

¿Cómo es el CCH Sur? Lugar donde fue asesinado un estudiante

¿Cómo es el CCH Sur? Lugar donde fue asesinado un estudiante

Martes de Frescura en Walmart: estas son las ofertas de este 23 de septiembre

Martes de Frescura en Walmart: estas son las ofertas de este 23 de septiembre

Pensión del Bienestar 2025: ¿quiénes reciben depósito hoy, 23 de septiembre?

Pensión del Bienestar 2025: ¿quiénes reciben depósito hoy, 23 de septiembre?

Según información del (SMN), esta semana se espera una tormenta negra que consiste en fuertes lluvias y posibles granizadas en al menos 10 estados de México, incluyendo la Ciudad de México.

Las autoridades han emitido alertas para que la población tome precauciones y se mantenga informada. Conoce qué es la Tormenta Negra y cuáles serán los estados más afectados por este fenómeno meteorológico.

Fuertes lluvias se registraron la madrugada y mañana en gran parte de la Ciudad de México. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
Fuertes lluvias se registraron la madrugada y mañana en gran parte de la Ciudad de México. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL

Lee también:

¿Qué es una Tormenta Negra?

La Tormenta Negra es un fenómeno climático que combina nubes densas, precipitaciones intensas y fuertes vientos, generando condiciones peligrosas para diversas regiones de México. Según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera que afecte a al menos 10 estados, incluyendo la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Este fenómeno no solo provoca lluvias intensas, sino que también aumenta el riesgo de inundaciones, desbordamiento de ríos y caída de árboles. Por ello, las autoridades han solicitado a la población extremar precauciones, evitar actividades al aire libre y mantenerse informados a través de los medios oficiales.

¿Qué estados estarán bajo alerta por la Tormenta Negra?

  • Ciudad de México
  • Estado de México
  • Hidalgo
  • Puebla
  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Morelos
  • Guerrero
  • Tlaxcala
  • Querétaro
  • San Luis Potosí
El 14 de agosto una intensa lluvia cayó sobre la terminal del sur de Tasqueña. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
El 14 de agosto una intensa lluvia cayó sobre la terminal del sur de Tasqueña. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Lee también:

¿Qué precauciones deben tomar los ciudadanos?

Se recomienda a la ciudadanía evitar cruzar ríos crecidos, mantener libre el acceso a coladeras y alcantarillas, y proteger ventanas y techos ante posibles vientos fuertes.

También es importante seguir las alertas oficiales y los pronósticos extendidos que proporciona el SMN a 96 horas, los cuales permiten anticipar los riesgos en cada estado afectado.

¿Cómo se forma la Tormenta Negra?

El SMN ha destacado que la Tormenta Negra se forma debido a la combinación de un sistema de baja presión en el sur del país con la llegada de frentes fríos desde el norte, lo que genera nubosidad densa y lluvias persistentes. Expertos señalan que, aunque se denomina “negra”, este nombre hace referencia a la intensidad de las nubes y la severidad del fenómeno, y no a su color literal.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses