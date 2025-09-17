¿Habrá clases el 26 de septiembre? Esto dice la SEP

Más Información

establece que cada último viernes de mes los docentes participan en las reuniones del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Este espacio busca que los maestros trabajen en equipo, revisen avances académicos y definan estrategias para fortalecer la enseñanza en las aulas. Por esta razón, los alumnos no tienen actividades durante esa jornada.

Arranca el ciclo escolar 2025-2026 (01/09/2025). Foto: Especial
¿Habrá clases el 26 de septiembre?

No. La SEP informó que el viernes 26 de septiembre de 2025 no habrá actividades escolares debido a la sesión mensual del Consejo Técnico Escolar.

Aunque la fecha coincide con la conmemoración del 27 de septiembre, Día de la Consumación de la Independencia, esta no es considerada como un descanso oficial por la Secretaría de Educación Pública (SEP) ni por la Ley Federal del Trabajo. Por lo tanto, la suspensión de clases se debe únicamente al CTE.

¿Cuáles son las próximas suspensiones por el Consejo Técnico Escolar?

Después del 26 de septiembre, las siguientes fechas en que los estudiantes no tendrán clases por el CTE son:

  • 31 de octubre de 2025
  • 28 de noviembre de 2025
  • 30 de enero de 2026
  • 27 de febrero de 2026
  • 27 de marzo de 2026
  • 29 de mayo de 2026
  • 26 de junio de 2026
Además de estas suspensiones, el calendario oficial marca días feriados como el 17 de noviembre de 2025 y el 2 de febrero de 2026, así como periodos vacacionales en diciembre y en Semana Santa.

Con este esquema, la SEP busca mantener un equilibrio entre el trabajo pedagógico de los docentes y el descanso de los alumnos, asegurando espacios para la planeación académica sin interrumpir de manera significativa el ciclo escolar.

