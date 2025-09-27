Las lluvias registradas la tarde de este sábado han dejado varios encharcamientos en alcaldías como Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Cuauhtémoc.

En la alcaldía Venustiano Carranza se registra un encharcamiento en Avenida Oceanía y su cruce con el Circuito Interior.

El bajopuente no está cerrado al paso vehicular.

En la misma demarcación, se registra otro encharcamiento en el Eje 1 Norte y Circuito Interior, muy cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, informó la Unidad de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Tras la activación de la alerta púrpura por las lluvias de este sábado para la alcaldía Iztapalapa, se registra un encharcamiento en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia con dirección al Oriente.

La alternativa vial es el Eje 6 Sur, informó la SSC.

Al norte de la capital, en la alcaldía Gustavo A. Madero hay una anegación sobre Cerrada 1ra. Lázaro Cárdenas y Lázaro Cárdenas, colonia Cuautepec de Madero.

Y en la alcaldía Cuauhtémoc hay un encharcamiento sobre la Calzada San Antonio Abad y Fray Servando Teresa de Mier, en la colonia Centro, reporto la Unidad de Orientación Vial de la SSC.

