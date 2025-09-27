Más Información

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la por intensificación de y posible caída de granizo para la tarde y noche de hoy, en las demarcaciones: Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, donde se pronostica lluvia de entre entre 30 y 49 milímetros.

Adicionalmente, se actualiza por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este sábado en las demarcaciones: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan, en donde se podrían presentar precipitaciones de 15 y 29 milímetros y caída de granizo entre las 17:40 y las 23:00 horas de este sábado.

Por ello se recomienda a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas.

Al menos 10 alcaldías se encuentran en alerta amarilla este sábado 27 de septiembre. Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL
Barrer coladeras y mantenlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje.

Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

Además, apartase de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 555658 1111 de Locatel, y al 555683 2222 de la SGIRPC.

