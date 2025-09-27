El reporte meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informa que para este sábado 27 de septiembre se prevé ambiente cálido, con temperatura máxima de 24 grados Celsius (°C).

Lluvias fuertes en gran parte de la CDMX

El cielo se mantendrá de medio nublado a nublado con lluvias muy fuertes e intervalos de chubascos y actividad eléctrica. No se descarta caída de granizo, principalmente en el norte, centro y poniente de la ciudad.

Los vientos serán de dirección variable con velocidades de 10 a 25 kilómetros por hora (km/h) y rachas de 45 km/h.

Lee también Huracán "Narda": Muere hombre en Tlaquepaque, Jalisco, a causa de las lluvias

Amanecer frío en la CDMX

Por la noche, la temperatura descenderá a 18ºC. Entre las 3:00 y las 6:00 horas del domingo, la temperatura oscilará entre los 15 y 16ºC por lo que se espera un amanecer frío.

Debido a las condiciones climáticas del sitio, no es posible realizar el monitoreo del Popocatépetl; sin embargo, se prevé que en caso de emisión de ceniza volcánica, esta se desplazaría hacia el suroeste sin afectación en la Ciudad de México.

Lee también Angie Miller, venezolana detenida por el caso B-King y Regio Clown es liberada

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot