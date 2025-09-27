Ocoyoacac, Estado de México.- A través del Plan DN-III-E, la Guardia Nacional y Defensa movilizaron 30 toneladas de arena para realizar trabajos de acostalamiento en la comunidad de San Pedro Cholula en el municipio de Ocoyoacac.

Los vecinos coordinados con las dependencias de seguridad ingresaron a las zonas inundadas donde el tirante de agua superó los 70 centímetros de altura.

Por su parte la Secretaria de Salud del Estado de México, instaló módulos de vacunación donde se van a brindar consultas médicas y visitas a domicilio, pláticas y capacitaciones preventivas, revisión permanente de la calidad del agua y de la potabilizadora.

Además, de un nuevo puesto de atención médica, dos ambulancias al servicio de las familias e insumos de seguridad para fortalecer la protección de la gente.

Con las intensas lluvias también se han atendido reportes ciudadanos Foto: Especial.

Con las intensas lluvias también se han atendido reportes ciudadanos, derivado de afectaciones por árboles caídos y residuos en el camino Marquesa-Santiago.

“Estamos realizando las labores de retiro de un árbol caído y limpieza de residuos para liberar el camino por completo” detalló la autoridad.

dmrr/cr