Ocoyoacac, Estado de México.- A través del , la Guardia Nacional y Defensa movilizaron 30 toneladas de arena para realizar trabajos de acostalamiento en la comunidad de San Pedro Cholula en el municipio de .

Los vecinos coordinados con las dependencias de seguridad ingresaron a las donde el tirante de agua superó los 70 centímetros de altura.

Los vecinos coordinados con las dependencias de seguridad ingresaron a las zonas inundadas donde el tirante de agua superó los 70 centímetros de altura Foto: Especial.
Por su parte la Secretaria de Salud del Estado de México, instaló módulos de vacunación donde se van a brindar consultas médicas y visitas a domicilio, pláticas y capacitaciones preventivas, revisión permanente de la calidad del agua y de la potabilizadora.

Además, de un nuevo puesto de atención médica, dos ambulancias al servicio de las familias e insumos de seguridad para fortalecer la protección de la gente.

Con las intensas lluvias también se han atendido reportes ciudadanos Foto: Especial.
Con las intensas lluvias también se han atendido reportes ciudadanos, derivado de afectaciones por árboles caídos y residuos en el camino Marquesa-Santiago.

“Estamos realizando las labores de retiro de un árbol caído y limpieza de residuos para liberar el camino por completo” detalló la autoridad.

