México y EU incrementan operativos contra tráfico de armas; crean grupo de trabajo contra robo de combustible y finanzas ilícitas

Sin celular y sin visa, EU regresa a México al diputado del Partido Verde, Mario López Hernández; legislador niega detención

Fiscales de EU piden aplazar audiencia de Vicente Carrillo Fuentes, "El Viceroy", prevista para el 30 de septiembre

¿Por qué detuvieron al papá de Julión Álvarez en Campeche? Esto se sabe

Alerta en el Atlántico por clima tropical peligroso; huracán Humberto ya es categoría 4 y prevén nueva tormenta tropical

Hernán Bermúdez sembraba muertos fuera de Tabasco

Ecatepec, Mex.- Por su probable participación en los y lesiones, seis hombres presuntos integrantes de una asociación sindical fueron detenidos cuando fueron sorprendidos golpeando a un sujeto en la .

La captura de los sujetos ocurrió tras un patrullaje como parte de las acciones de vigilancia en del , elementos de la policía estatal, Defensa Nacional, Guardia Nacional y policía municipal.

Los uniformados sorprendieron en flagrancia a los ahora detenidos, quienes fueron señalados por la víctima de presuntamente querer extorsionarlo.

A los 6 sujetos los presentaron ante la Agencia del Ministerio Público Foto: Especial.
Y aunque intentaron escaparse al ver la presencia policial, Brandon “N” de 20 años, Uriel “N” de 19 años, Juan “N” de 29 años, Ricardo “N” de 24 años, Jesús “N” de 29 años y Daniel “N” de 25 años terminaron arrestados.

Les aseguraron una camioneta Dodge Durango blindada, dos motocicletas y dinero en efectivo, indicios que fueron asegurados.

A los 6 sujetos los presentaron ante la Agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, donde se definirá su situación ante la ley.

