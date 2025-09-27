Ecatepec, Mex.- Por su probable participación en los delitos de extorsión y lesiones, seis hombres presuntos integrantes de una asociación sindical fueron detenidos cuando fueron sorprendidos golpeando a un sujeto en la colonia Valle de Anáhuac.

La captura de los sujetos ocurrió tras un patrullaje como parte de las acciones de vigilancia en del Mando Unificado Zona Oriente, elementos de la policía estatal, Defensa Nacional, Guardia Nacional y policía municipal.

Los uniformados sorprendieron en flagrancia a los ahora detenidos, quienes fueron señalados por la víctima de presuntamente querer extorsionarlo.

A los 6 sujetos los presentaron ante la Agencia del Ministerio Público Foto: Especial.

Y aunque intentaron escaparse al ver la presencia policial, Brandon “N” de 20 años, Uriel “N” de 19 años, Juan “N” de 29 años, Ricardo “N” de 24 años, Jesús “N” de 29 años y Daniel “N” de 25 años terminaron arrestados.

Les aseguraron una camioneta Dodge Durango blindada, dos motocicletas y dinero en efectivo, indicios que fueron asegurados.

A los 6 sujetos los presentaron ante la Agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, donde se definirá su situación ante la ley.

