Ixtapaluca, Méx.-Un hombre, presuntamente bajo los influjos del alcohol, atacó con un arma punzo cortante a cuatro mujeres, entre ellas una niña, en una vivienda del fraccionamiento Cuatro Vientos, en el municipio de Ixtapaluca, las cuales resultaron heridas.

Según el reporte, un sujeto identificado como Israel “N” inició una discusión con su pareja sentimental en una casa del fraccionamiento y aparentemente las otras tres mujeres defendieron a la muchacha.

Al verse superado, tomó un cuchillo y las agredió.

Los vecinos se percataron de lo que ocurrió y solicitaron la intervención de la Policía Municipal.

Antes de que llegaran los miembros de Seguridad Pública, los propios residentes retuvieron al supuesto agresor.

Al sitio arribaron los oficiales y arrestaron al acusado. También se presentaron paramédicos de Protección Civil, quienes les proporcionaron los primeros auxilios a las tres mujeres y a la menor de edad.

Las víctimas fueron identificadas como Denis “N”, Vanesa “N”, Guadalupe “N” e Ivana “N”, quienes después fueron trasladadas a un hospital para recibir asistencia especializada.

El ayuntamiento informó que las mujeres heridas están con vida y bajo observación médica.

El hombre fue llevado a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

