Una mujer agredió a un policía en la alcaldía Benito Juárez por un problema sentimental con su expareja, misma que fue presentada ante el Juez Cívico.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó sobre la detención de una mujer que agredió físicamente a un policía en la colonia Miravalle, alcaldía Benito Juárez, hecho que quedó registrado en un video difundido en redes sociales.
De acuerdo con la corporación, la mañana de este jueves se solicitó apoyo policial en la calle Altamira, tras el reporte de una persona agresiva. Al llegar al lugar, los uniformados hicieron contacto con un ciudadano que señaló que su expareja sentimental intentó ingresar a su domicilio por la fuerza y, al impedírselo, comenzó a insultarlo y a golpear la puerta.
Uno de los oficiales intentó dialogar con la mujer para calmar la situación; sin embargo, la persona se tornó más agresiva y continuó con los gritos e insultos. En un momento, mientras el uniformado solicitaba refuerzos por radio, la mujer lo pateó.
Con la llegada de otra patrulla, la ciudadana fue asegurada y trasladada ante el Juez Cívico, quien elaboró la boleta de remisión correspondiente.
La SSC detalló que personal de la Dirección General de Asuntos Internos y de Derechos Humanos brinda acompañamiento jurídico al policía agredido, a fin de que pueda presentar su denuncia formal ante las autoridades competentes.
