Texcoco, Méx.- La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, presentó su Tercer Informe Regional en Texcoco, ante 25 mil asistentes, donde explicó que el Plan Integral del Oriente busca transformar la vida de millones de familias mediante acciones en seguridad, acceso al agua, movilidad e impulso al bienestar, en una zona que por años estuvo rezagada.

Durante su mensaje, la mandataria aseguró que en los próximos cuatro años se redoblarán esfuerzos para alcanzar una sociedad más justa, libre e igualitaria, con oportunidades para quienes menos tienen.

En este marco, Gómez Álvarez dio a conocer obras relevantes del Programa Hídrico Integral, entre ellas la segunda etapa del drenaje en San Miguel Coatlinchán, la perforación de pozos en Atenco y Tepetlaoxtoc, sistemas de captación de agua en Nezahualcóyotl y el inicio del nuevo colector de Chalco, cuya primera etapa ya evitó inundaciones históricas.

En materia económica, resaltó inversiones por más de 8 mil 200 millones de pesos en la región y la creación del Polo de Desarrollo Económico en Nezahualcóyotl, que generará 4 mil 500 empleos directos, además de la llegada de empresas como Jumex, Rotoplas, Sigma y Tutsi.

A nivel social, subrayó que el programa Mujeres con Bienestar marca un antes y un después, al destinar más de 6 mil millones de pesos para 350 mil beneficiarias en la región oriente, quienes además de apoyos económicos cuentan con seguro de vida, atención médica, psicológica, educativa y legal.

Reafirmó que el Plan Oriente también se refleja en movilidad e infraestructura: la inauguración del Trolebús Mexiquense Chalco–Santa Marta, la llegada de 12 trenes de repavimentación y la rehabilitación de vialidades estratégicas en la zona.

En días recientes, en el Informe en Toluca de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la Gobernadora señaló que: “con la puesta en marcha del Plan Integral Oriente del Estado de México, donde estaba una zona que había sido olvidada durante mucho tiempo, hoy ve con esperanza la construcción de un futuro más próspero”.

Previo al Informe, encabezó la Mesa de Paz en Texcoco, donde se destacó que, a 183 días de operación de la Estrategia Operativa Oriente, la región registra una baja de 53 por ciento en homicidio doloso y 52 por ciento en robo de vehículo, gracias a la coordinación de los tres órdenes de gobierno.

