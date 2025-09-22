Más Información

Entre Israel y Palestina: cómo se posiciona México frente al conflicto y la ONU

Entre Israel y Palestina: cómo se posiciona México frente al conflicto y la ONU

IMSS-Bienestar de Chilpancingo se queda sin electricidad por cinco horas

IMSS-Bienestar de Chilpancingo se queda sin electricidad por cinco horas

El PRI va a desaparecer en 2027 por culpa de Alito Moreno, asegura Noroña

El PRI va a desaparecer en 2027 por culpa de Alito Moreno, asegura Noroña

Un DJ, Polanco y un gimnasio: esto es lo que se sabe de la desaparición del colombiano B King

Un DJ, Polanco y un gimnasio: esto es lo que se sabe de la desaparición del colombiano B King

Tom Holland es trasladado a urgencias tras caer durante las filmaciones de “Spider-Man: Brand New Day”

Tom Holland es trasladado a urgencias tras caer durante las filmaciones de “Spider-Man: Brand New Day”

¿Cuántos países reconocen al Estado palestino? ¿Cuál es la postura de México?

¿Cuántos países reconocen al Estado palestino? ¿Cuál es la postura de México?

La más reciente encuesta de para revela que la gestión de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez cuenta con 62% de aprobación, mientras que 55% tiene una opinión buena o muy buena sobre su desempeño.

Además de contar con una buena aprobación, la encuesta de Enkoll refleja que las políticas sociales impulsadas por la gobernadora reciben una valoración muy positiva: 90% tiene una opinión buena o muy buena del programa Servir para el Bienestar, mientras que Mujeres con Bienestar, Alimentación para el Bienestar y La Mejor Jugada es Adoptar alcanzan 85% cada uno.

También destaca que 63% confía en que la situación del Estado de México mejorará en lo que resta del sexenio.

Al comparar con gobiernos anteriores, 58% de los mexiquenses considera que el actual desempeño es igual o mejor, lo que representa un cambio de percepción respecto a la tradición priista en la entidad. El nivel de conocimiento de la gobernadora se ubica en 94%, uno de los más altos registrados en la historia política estatal.

Gráficas: Elaboración propia
Gráficas: Elaboración propia

Lee también

Asimismo, la encuesta señala los retos que la ciudadanía identifica como prioritarios: la seguridad —que para 57% es el principal problema del estado y en la que 77% de quienes la mencionan se refieren a robos y asaltos—, el estado de las calles y la cercanía en la atención pública.

En cuanto a afinidad partidista, 46% de los entrevistados se identifica con Morena, 14% con el PRI, 8% con el PAN y 3% con Movimiento Ciudadano. El PVEM, PT y PRD alcanzan 1% cada uno, mientras que 22% se considera apartidista.

Para esta encuesta se llevaron a cabo mil 229 entrevistas cara a cara en vivienda a hombres y mujeres con credencial de elector vigente, entre el 3 y el 6 de septiembre. Los resultados tienen un margen de error de aproximadamente +/-2.8%, con un nivel de confianza de 95%.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses