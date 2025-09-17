Más Información

Andy López Beltrán niega tener amparo contra cualquier captura y acusa montaje

Andy López Beltrán niega tener amparo contra cualquier captura y acusa montaje

Abogado niega haber tramitado amparos para hijos de AMLO; recuerda caso Caro Quintero y alista denuncia por suplantación

Abogado niega haber tramitado amparos para hijos de AMLO; recuerda caso Caro Quintero y alista denuncia por suplantación

Transportadora Silza, dueña de pipa que explotó en Iztapalapa, destinará “recursos adicionales” para indemnizar a lesionados

Transportadora Silza, dueña de pipa que explotó en Iztapalapa, destinará “recursos adicionales” para indemnizar a lesionados

Fiscal general de EU dice que México entregó a Rafael Caro Quintero “por instrucciones de Trump”

Fiscal general de EU dice que México entregó a Rafael Caro Quintero “por instrucciones de Trump”

Expulsan a Hernán Bermúdez de Paraguay; esta es la ruta del avión que lo traslada a México y en el que fue extraditado "El Chapo"

Expulsan a Hernán Bermúdez de Paraguay; esta es la ruta del avión que lo traslada a México y en el que fue extraditado "El Chapo"

A casi 11 años del Caso Ayotzinapa, padres de los 43 acusan de investigación "escueta" en el gobierno de Sheinbaum

A casi 11 años del Caso Ayotzinapa, padres de los 43 acusan de investigación "escueta" en el gobierno de Sheinbaum

La gobernadora del Estado de México, , presentará el próximo lunes 22 de septiembre su Segundo Informe de Gobierno ante el Congreso local y más tarde emitirá un mensaje público en el Teatro Morelos de Toluca. La mandataria llega a este ejercicio con el reporte de que, entre 2022 y 2024, la en la entidad disminuyó 11 puntos porcentuales.

De acuerdo con las cifras oficiales, este cambio se traduce en que alrededor de superaron condiciones de precariedad, mientras que más de 170 mil mexiquenses pasaron a vivir en mejores circunstancias.

Las autoridades estatales atribuyen estos resultados a una inversión de 18 mil millones de pesos en programas sociales como Mujeres con Bienestar, Pensión a Personas con Discapacidad, Canastas Alimentarias y Créditos Colibrí. Estos esquemas incluyen desde apoyos económicos hasta servicios como seguro de vida, asistencia médica y asesoría legal.

Lee también:

En el caso de Mujeres con Bienestar, el gobierno señala que también se impulsó la formación académica y laboral de beneficiarias: 2 mil concluyeron el bachillerato, mil obtuvieron un título universitario y 5 mil certificaron competencias para incorporarse al mercado de trabajo.

Tras la entrega del informe en el Congreso, la agenda de la gobernadora contempla giras regionales en el Sur, Norte y Oriente de la entidad, donde presentará directamente los resultados de su administración a la ciudadanía.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses