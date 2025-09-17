En una acción interinstitucional en contra del robo de vehículos y de autopartes se llevó a cabo la tercera etapa de la operación Fortaleza, con lo cual se realizaron 66 cateos en diversas entidades de la Ciudad de México y del Estado de México en las cuales se aseguraron 12 mil 24 toneladas de autopartes.

También se detuvo a 10 personas y se aseguraron armas, drogas, computadoras y se aseguraron 33 inmuebles en total.

La operación se realizó del 2 al 9 de septiembre de este año en distintos puntos de la Ciudad de México y del Estado de México, y en ella participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la Fiscalía General de Justicia mexiquense, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

Lee también Robo de vehículos en CDMX ha disminuido 7% en lo que va del año: Pablo Vázquez; detenciones por ese delito superan el 6%

Aseguran autopartes en CDMX. Foto: Especial

13 cateos en la capital

En la Ciudad de México se realizaron 13 cateos y se aseguraron 11 mil 524 toneladas de autopartes en la Ciudad de México.

En los 13 cateos llevados a cabo en inmuebles de las alcaldías Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, se habían identificado puntos para el desvalijamiento de vehículos en las colonias San Felipe de Jesús, Santa Cruz Meyehualco, Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, Santa María Aztahuacán, Paraje Zacatepec, Barrio San Pablo, Ex hipódromo de Peralvillo y Morelos, dio a conocer la SSC.

Como resultados de estas operaciones se detuvo a tres hombres, además de que se aseguraron los 13 inmuebles cateados donde se recuperaron las 11 mil 524 toneladas de autopartes, informaron SSC y FGJ.

Lee también Fallece chofer de la pipa que explotó en Puente de la Concordia; asciende a 19 la cifra de muertos

Aseguran autopartes en CDMX. Foto: Especial

También se aseguraron cuadros y piezas de motocicletas, compresores de aire, herramientas de diferentes tipos y 20 placas de circulación.

Por su parte, personal del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), en un trabajo coordinado con la SSC, clausuró cinco establecimientos ubicados en la alcaldía Cuauhtémoc y dos más en Iztapalapa.

Golpe a robo de autopartes en el Estado de México

En la misma operación, en el Estado de México se ejecutaron 53 órdenes de cateo que dejó como resultados el aseguramiento se 20 inmuebles, entre casas, locales comerciales y un taller.

En estas operaciones se aseguraron más 500 toneladas de autopartes, 35 vehículos, 18 de estas motocicletas, así como seis motores, todos con reporte de robo o alteraciones en sus medios de identificación.

Aseguran autopartes en CDMX y Edomex. Foto: Especial

También se detuvo a siete personas y se decomisaron armas de fuego, cartuchos, drogas, localizadores satelitales, inhibidores de señal y computadoras, informaron SSC y FGJ capitalinas.

Lee también Fuertes lluvias afectan a 16 alcaldías con 47 encharcamientos y 21 árboles caídos

En estos operativos participaron policías de 23 municipios mexiquenses, entre ellos de Acolman, Atizapán de Zaragoza, Naucalpan, Nicolás Romero, Nezahualcóyotl, Tultepec, Tlalnepantla, Ixtapaluca, Chalco, Valle de Chalco, Tultitlán, Tecámac, Morelos, Jaltenco, Toluca y Chimalhuacán, confirmó la FGJ.

En las tres fases de esta operación Fortaleza se han decomisado, tan sólo en el Estado de México, mil 767 toneladas de autopartes, 76 inmuebles, 78 vehículos con reporte de robo y se han detenidos a 31 personas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL