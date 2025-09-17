La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros, afirmó que, como resultado del trabajo coordinado de las fuerzas policiacas de los tres niveles de gobierno, a través del Mando Unificado Zona Oriente, han sido detenidas mil 696 personas vinculadas a diversos ilícitos en lo que va del año y se han dado duros golpes contra el despojo al recuperar 190 inmuebles, así como la reducción de delitos patrimoniales.

En conferencia de prensa, la edil indicó que la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez ya se refleja en territorio para mantener a la baja 10 delitos de alto impacto, principalmente homicidios dolosos, robo de vehículos y extorsión.

Cisneros recordó el aseguramiento de 60 inmuebles en el fraccionamiento Los Héroes Ecatepec Primera Sección, tras un fuerte operativo entre fuerzas federales, estatales y municipales contra la invasión de propiedades, con respaldo de Fuerza de Tarea de Marina, con lo que suman ya 190 inmuebles de violencia.

La vigilancia con proximidad social y los operativos permanentes también impactan en reducir ilícitos. Foto: Especial.

Lee también: Operativo Fortaleza asegura más de 12 mil toneladas de autopartes en CDMX y Edomex

“El compromiso es claro: Devolver la paz a nuestros ciudadanos, recuperar la seguridad con una estrategia integral al atender las causas, potenciar la proximidad social, tecnificar y depurar a nuestra policía y trabajar con honestidad y resultados”, refirió.

Informó que la vigilancia con proximidad social y los operativos permanentes también impactan en reducir ilícitos, pues tan solo en las fiestas patronales hubo una disminución del 65 por ciento en carpetas de investigación, en comparación con el año anterior, y el festejo patrio transcurrió en paz y con un ambiente familiar, ya que redujo la incidencia en un 50 por ciento.

Lee también: Liberan a Azahara “N”, responsable de la muerte de Norma Lizbeth en Edomex

Cisneros recordó el aseguramiento de 60 inmuebles en el fraccionamiento Los Héroes Ecatepec Primera Sección. Foto: Especial.

Al respecto, el comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Edgar Machado Peña, detalló que personal de la Secretaría de Marina imparte adiestramiento inédito en disciplina, conducción policial, uso gradual de la fuerza y proximidad social, con la intención de transformar la imagen de la policía municipal en una corporación más profesional y cercana a la ciudadanía.

Además de que continúa la depuración al interior de la corporación, por lo que suman ya 500 bajas de uniformados, por diversos motivos como renuncias voluntarias, incapacidades no válidas, inasistencias, procedimientos administrativos y faltas graves, entre otros.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr