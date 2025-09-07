Más Información

La exposición : Previniendo la violencia contra infancias y adolescencias” aborda la violencia que enfrentan niñas, niños y adolescentes, combinando testimonios reales, datos y recursos de prevención. Invita a reflexionar sobre la importancia de proteger sus derechos y reconocer prácticas como el adultocentrismo, que minimiza las opiniones de los menores.

Suscriptores de EL UNIVERSAL se dieron cita en el Museo Memoria y Tolerancia el pasado 6 de septiembre para participar en un recorrido guiado de la exposición temporal "Infancias en Silencio: Previniendo la violencia contra infancias y adolescencias". | Foto: Carlos Odín.
¿Quiénes son los niños?, es la pregunta introductoria que plantea la exposición "Infancias en Silencio". | Foto: Carlos Odín.
Suscriptora de EL UNIVERSAL durante el recorrido por la exposición "Infancias en silencio" en el Museo Memoria y Tolerancia. | Foto: Carlos Odín.
Para muchos niños y niñas, su propia casa puede convertirse en un escenario de violencia: el sitio donde han sido o son víctimas de maltrato, agresiones físicas o abuso sexual. | Foto: Carlos Odín.
Suscriptores de EL UNIVERSAL en la sala 4 "Eco digital: los caminos de la prevención". | Foto: Carlos Odín.
En la sala 2, "factores de riesgo", se exponen las circunstancias que pueden llevar a los menores a sufrir abuso. | Foto: Carlos Odín.
En México, diariamente al menos una niña, un niño o un adolescente sufre abuso sexual dentro de su escuela. Solo en 2022, se documentaron 550 casos en planteles de educación básica del país. | Foto: Carlos Odín.
