Más Información
Sheinbaum anuncia inversión de 831 mdp en Sonora; apoyarán a ganaderos para producir carne de calidad
Estudiante se lanza contra Noroña sobre misoginia y austeridad; "¿dónde queda la congruencia que dice tener?", cuestiona
Él es Antonio Martínez, exdirectivo en Aduana de Tamaulipas, taquero y coleccionista de autos; otro detenido por red de huachicol
La exposición “Infancias en silencio: Previniendo la violencia contra infancias y adolescencias” aborda la violencia que enfrentan niñas, niños y adolescentes, combinando testimonios reales, datos y recursos de prevención. Invita a reflexionar sobre la importancia de proteger sus derechos y reconocer prácticas como el adultocentrismo, que minimiza las opiniones de los menores.
Lee también EL UNIVERSAL llevó a sus suscriptores a un viaje a través de la memoria y la tolerancia
Lee también Una noche con Drácula; suscriptores de EL UNIVERSAL vivieron el preestreno de la nueva película de Luc Besson
Este recorrido fue parte de los beneficios que EL UNIVERSAL Plus ofrece a sus suscriptores: acceso a eventos culturales únicos, preestrenos, charlas con columnistas, descuentos especiales y mucho más.
Súmate y vive experiencias únicas
Si aún no eres parte de nuestra comunidad, te invitamos a suscribirte a EL UNIVERSAL Plus para acceder a recorridos exclusivos como este y disfrutar de todos los beneficios que tenemos para ti.
Si ya eres suscriptor, mantente atento a nuestro Canal de WhatsApp Plus, donde compartimos las próximas experiencias y eventos.