Este domingo 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, por lo que acá cientos de mujeres en la Ciudad de México tomarán las calles, esta es una guía para que acudas al pañuelazo.
Sonidero por el aborto legal, seguro y gratuito
Sí lo tuyo es bailar podrás sacar los prohibidos junto a quien tu quieres en el "Sonidero por el aborto legal, seguro y gratuito".
De acuerdo con las organizadoras, la intención es "hacer mucho ruido" para exigir que este derecho se garantice para todas las mujeres.
"Este sonidero se hará frente al Senado de la República para exigir la garantización del aborto, porque queremos un aborto libre, sin causales y seguir reconociendo a las acompañantas", explicó Victoria Ávila, integrante de Michis Aborteros, una de las colectivas que organizó el evento.
Fecha y hora:
- Domingo 28 de septiembre a las 11:00 horas
Ubicación:
- Monumento a Cuauhtémoc en avenida Paseo de la Reforma, frente al Senado
Artista invitada:
- Sonidero Disidente
Entre las organizadoras están Fondo de aborto para justicia social María; Católicas por el derecho a decidir México; ddeser, Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México; Ipas Latinoamérica y el Caribe; Gire; y la colectiva de "acompañantas" Michis Aborteros
Rosas-Rojas convoca a pañuelazo
Fecha y hora
- Domingo 28 de septiembre a las 12:00 horas
Lugar
- Glorieta de las mujeres que luchan
Hombres trans y personas no binarias por el 28s
A la manifestación se sumarán transmasculinos, hombres trans y personas no binarias por el aborto libre.
"Trae tus consignas, también compartiremos algunas sobre el aborto desde un enfoque de transmasculinidades, personas no binaries y hombres trans".
Hora y lugar:
- Domingo 28 de septiembre a las 12:15 horas en el Hotel Fiesta Americana Reforma en la CDMX
Marcha 28S en la CDMX
La colectiva We R Women On Fire convocó a tomar las calles este domingo por los derechos reproductivos.
Fecha y hora:
- Domingo 28 de septiembre a las 13:00 horas
Ruta:
- Punto de encuentro en la Glorieta de las Mujeres que Luchan en la CDMX
- Avanzarán a las 14:00 horas rumbo al Zócalo
- Actividades de cierra al finalizar la marcha
