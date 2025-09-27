Más Información

Por lluvias, suspenden despegues y aterrizajes en el AICM; pide consultar el estatus con cada aerolínea

Detienen a madre y al cirujano de Paloma Nicole, adolescente que murió tras someterla a cirugía estética, confirma Fiscalía de Durango

Sheinbaum destaca "histórico" acuerdo con EU sobre tráfico de armas a México; reconoce apoyo en Sinaloa

¡Otra vez! Línea A del Metro suspende servicio en cinco estaciones debido a las fuertes lluvias

Ejército despliega 270 elementos en Guanajuato, Chihuahua y Baja California; refuerzan seguridad en la frontera

Cae "La Güera", presunta líder de "La Chokiza" en Ecatepec; es de nacionalidad colombiana

Este domingo 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por el , por lo que acá cientos de mujeres en la Ciudad de México tomarán las calles, esta es una guía para que acudas al pañuelazo.

Sonidero por el aborto legal, seguro y gratuito

Sí lo tuyo es bailar podrás sacar los prohibidos junto a quien tu quieres en el "Sonidero por el aborto legal, seguro y gratuito".

De acuerdo con las organizadoras, la intención es "hacer mucho ruido" para exigir que este derecho se garantice para todas las mujeres.

"Este sonidero se hará frente al Senado de la República para exigir la garantización del aborto, porque queremos un aborto libre, sin causales y seguir reconociendo a las acompañantas", explicó Victoria Ávila, integrante de Michis Aborteros, una de las colectivas que organizó el evento.

Fecha y hora:

  • Domingo 28 de septiembre a las 11:00 horas

Ubicación:

  • Monumento a Cuauhtémoc en avenida Paseo de la Reforma, frente al Senado

Artista invitada:

  • Sonidero Disidente

Entre las organizadoras están Fondo de aborto para justicia social María; Católicas por el derecho a decidir México; ddeser, Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México; Ipas Latinoamérica y el Caribe; Gire; y la colectiva de "acompañantas" Michis Aborteros

Rosas-Rojas convoca a pañuelazo

Fecha y hora

  • Domingo 28 de septiembre a las 12:00 horas

Lugar

  • Glorieta de las mujeres que luchan

Hombres trans y personas no binarias por el 28s

A la manifestación se sumarán transmasculinos, hombres trans y personas no binarias por el aborto libre.

"Trae tus consignas, también compartiremos algunas sobre el aborto desde un enfoque de transmasculinidades, personas no binaries y hombres trans".

Hora y lugar:

  • Domingo 28 de septiembre a las 12:15 horas en el Hotel Fiesta Americana Reforma en la CDMX

Marcha 28S en la CDMX

La colectiva We R Women On Fire convocó a tomar las calles este domingo por los derechos reproductivos.

Fecha y hora:

  • Domingo 28 de septiembre a las 13:00 horas

Ruta:

  • Punto de encuentro en la Glorieta de las Mujeres que Luchan en la CDMX
  • Avanzarán a las 14:00 horas rumbo al Zócalo
  • Actividades de cierra al finalizar la marcha

