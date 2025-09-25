Autoridades federales y capitalinas ejecutaron seis órdenes de cateo, donde fueron detenidas ocho personas, en la Ciudad de México, Morelos y Jalisco.

En los domicilios de la CDMX se aseguraron armas de fuego cortas, cargadores, 15 mil dosis y cinco kilos de cocaína, más de un millón y medio de pesos, equipos telefónicos, dos tabletas y un vehículo.

Los uniformados recopilaron los datos de prueba suficientes que fueron entregados a un Juez de Control, quien generó las órdenes para intervenir los domicilios, fue así que de manera simultánea se desplegaron equipos de trabajo en estas zonas.

Lee también Cae en Guanajuato extorsionador y secuestrador de dos agentes federales en Michoacán

En la alcaldía Tlalpan, fue arrestado Isaías Leonel Yáñez Cruz, Naomi Gully Rueda Huerta, incautaron un arma de fuego, cuatro equipos telefónicos, dosis y cinco kilos de cocaína y un vehículo.

En la alcaldía Coyoacán, se capturó a Irvin Omar Portillo Palacios y María Guadalupe León Soto, aseguraron tres teléfonos celulares, dosis de cocaína, una báscula gramera y una tablet.

En Cuernavaca, Morelos, se detuvo a Cecilio Nieto Cruz, se aseguró un arma de fuego, dinero en efectivo, seis equipos telefónicos y dosis de droga.

Lee también México expone en Nueva York 26 piezas arqueológicas recuperadas

Tras cateos, caen 8 integrantes de grupos criminales en CDMX, Morelos y Jalisco (25/09/25). Foto: Especial

De acuerdo con las investigaciones estos domicilios están vinculados a Manuel Ramos Juárez, alias “El Manolo”, integrante de una célula delictiva, generadora de violencia, dedicada al narcomenudeo y homicidio en la CDMX, Estado de México y Morelos, además, uno de los inmuebles era empleado para la elaboración de narcótico.

En Guadalajara, Jalisco, los efectivos catearon dos locales comerciales y un inmueble, donde se detuvo a Ricardo Daniel Ramírez Arellano, alias “El Nexs” integrante del CJNG, relacionado con extorsión a comerciantes. También fueron detenidas Imelda Arellano Cedeño y Jenifer Ximena Carlos Arellano.

A los detenidos se les informaron sus derechos constitucionales y junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal. En tanto, los inmuebles y locales quedaron sellados y bajo resguardo de las autoridades competentes.

En estos operativos participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Tras cateos, caen 8 integrantes de grupos criminales en CDMX, Morelos y Jalisco (25/09/25). Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/em/bmc