Por lluvias, suspenden despegues y aterrizajes en el AICM; pide consultar el estatus con cada aerolínea

Detienen a madre y al cirujano de Paloma Nicole, adolescente que murió tras someterla a cirugía estética, confirma Fiscalía de Durango

Sheinbaum destaca "histórico" acuerdo con EU sobre tráfico de armas a México; reconoce apoyo en Sinaloa

¡Otra vez! Línea A del Metro suspende servicio en cinco estaciones debido a las fuertes lluvias

Ejército despliega 270 elementos en Guanajuato, Chihuahua y Baja California; refuerzan seguridad en la frontera

Cae "La Güera", presunta líder de "La Chokiza" en Ecatepec; es de nacionalidad colombiana

La de este sábado en la Ciudad de México ocasionó afectaciones en el servicio del .

El Metro informó que hay de convoyes por marcha de seguridad en las líneas 2, 3, 8, 9, 12, A y B. “Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro”, dijo el sistema.

Mientras que el Cablebús suspendió servicio por presencia de tormenta eléctrica en la Línea 1 que va de Indios Verdes a Cuautepec.

“Iniciamos el desembarque de personas usuarias en línea 1 por tormenta eléctrica en la zona norte. Una vez que las condiciones meteorológicas sean las adecuadas, reanudaremos la operación del servicio de manera habitual”, señaló el Cablebús a las 16:51 horas.

El Cablebús realizó el desembarque de usuarios debido a una tormenta eléctrica (Foto: Cuartoscuro)
En el caso de las líneas 1, 2, 3, 4 y 7 del Metrobús, el servicio de los camiones es lento debido a congestionamiento vial por las lluvias.

“Por precipitación pluvial, el servicio presenta retraso, los autobuses disminuyen su velocidad como medida de seguridad”, indicó.

