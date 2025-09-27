La lluvia de este sábado en la Ciudad de México ocasionó afectaciones en el servicio del Metro, Cablebús y Metrobús.

El Metro informó que hay servicio lento de convoyes por marcha de seguridad en las líneas 2, 3, 8, 9, 12, A y B. “Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro”, dijo el sistema.

Mientras que el Cablebús suspendió servicio por presencia de tormenta eléctrica en la Línea 1 que va de Indios Verdes a Cuautepec.

“Iniciamos el desembarque de personas usuarias en línea 1 por tormenta eléctrica en la zona norte. Una vez que las condiciones meteorológicas sean las adecuadas, reanudaremos la operación del servicio de manera habitual”, señaló el Cablebús a las 16:51 horas.

El Cablebús realizó el desembarque de usuarios debido a una tormenta eléctrica (Foto: Cuartoscuro)

En el caso de las líneas 1, 2, 3, 4 y 7 del Metrobús, el servicio de los camiones es lento debido a congestionamiento vial por las lluvias.

“Por precipitación pluvial, el servicio presenta retraso, los autobuses disminuyen su velocidad como medida de seguridad”, indicó.

cr