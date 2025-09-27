Más Información

Exigen justicia para Paloma Nicole, adolescente que murió tras cirugía estética; “tenía muchos planes con mi hija”, lamenta su padre

Exigen justicia para Paloma Nicole, adolescente que murió tras cirugía estética; “tenía muchos planes con mi hija”, lamenta su padre

EU y México se unen en Misión Firewall contra el tráfico de armas; habrá investigación e inspección conjunta: embajador Johnson

EU y México se unen en Misión Firewall contra el tráfico de armas; habrá investigación e inspección conjunta: embajador Johnson

Por lluvias, suspenden despegues y aterrizajes en el AICM; pide consultar el estatus con cada aerolínea

Por lluvias, suspenden despegues y aterrizajes en el AICM; pide consultar el estatus con cada aerolínea

Detienen a madre y al cirujano de Paloma Nicole, adolescente que murió tras someterla a cirugía estética, confirma Fiscalía de Durango

Detienen a madre y al cirujano de Paloma Nicole, adolescente que murió tras someterla a cirugía estética, confirma Fiscalía de Durango

Fanáticos de Zoé resisten la lluvia con bolsas e impermeables improvisados; preocupa la cancelación del show en el GNP

Fanáticos de Zoé resisten la lluvia con bolsas e impermeables improvisados; preocupa la cancelación del show en el GNP

Alcaldía Iztapalapa sufre severas inundaciones tras torrenciales lluvias; reportan varias viviendas afectadas

Alcaldía Iztapalapa sufre severas inundaciones tras torrenciales lluvias; reportan varias viviendas afectadas

La de la Ciudad de México actualizó a 31 la cifra de por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa.

A la lista de personas finadas se agregó el nombre de Oscar Uriel García Rivera de 31 años de edad, quien se encontraba en el Hospital General 20 de Noviembre.

Al corte de las 22:00 horas de este sábado 27 de septiembre la secretaría informó que 13 personas continúan hospitalizadas y 40 ya fueron dadas de alta.

Lee también

Entre las personas que perdieron la vida por la explosión del 10 de septiembre están la señora Alicia Matías Teodoro, de 49 años, quien falleció luego de proteger a su nieta de dos años, Jazlyn Azuleth, durante la explosión.

Así como Fernando Soto Munguía, chofer de la unidad involucrada en la explosión y Giovana, de 21 años, la mujer que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) reportó como desconocida.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses