La Secretaría de Salud de la Ciudad de México actualizó a 31 la cifra de personas fallecidas por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa.

A la lista de personas finadas se agregó el nombre de Oscar Uriel García Rivera de 31 años de edad, quien se encontraba en el Hospital General 20 de Noviembre.

Al corte de las 22:00 horas de este sábado 27 de septiembre la secretaría informó que 13 personas continúan hospitalizadas y 40 ya fueron dadas de alta.

Lee también Pipas circulan por carriles centrales de Calzada Ignacio Zaragoza

Entre las personas que perdieron la vida por la explosión del 10 de septiembre están la señora Alicia Matías Teodoro, de 49 años, quien falleció luego de proteger a su nieta de dos años, Jazlyn Azuleth, durante la explosión.

Así como Fernando Soto Munguía, chofer de la unidad involucrada en la explosión y Giovana, de 21 años, la mujer que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) reportó como desconocida.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft